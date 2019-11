Ve středu brzy ráno došlo v Nové Vsi v okrese Praha–východ k brutální vraždě! Muž (70) zde tupým předmětem zabil ženu (†58), která šla do práce! Podezřelý se k vraždě přiznal. Zabíjel prý kvůli vleklým sousedským sporům. Dcera uvedla, že muž její matce vyhrožoval dlouhodobě.

Ke středeční vraždě ženy v Nové Vsi u Prahy se přiznal její sedmdesátiletý soused. Důvodem byly podle policie dlouhodobé spory. V případě odsouzení muži hrozí 12 až 20 let vězení. Na verdikt si počká ve vazbě.

Mrtvou osmapadesátiletou ženu nalezl svědek ve středu ráno před jedním z bytových domů. Měla těžká poranění hlavy. Celý den na místě pracovali kriminalisté, podezřelého zadrželi ještě dopoledne. „Spolupracuje a podle všeho řešil tímto vyhroceným způsobem dlouhotrvající vzájemné sousedské spory,“ uvedla středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Žena byla zavražděna kolem páté ráno, když odcházela do zaměstnání, pachatel ji opakovaně udeřil tupým předmětem do hlavy. „Žena utrpěla velmi závažná poranění, kterým ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby podlehla," dodala mluvčí.

Podle nepotvrzených informací FTV Prima měl muž útočit na sousedku sekerou, udeřil ji několikrát do hlavy, na kterou cílené mířil. „Každý den jí vyhrožoval. Říkal, že si na ni počká. A řekl jí, že ji zabije. Nezlobte se, ale on mi zničil život,“ řekl Primě zdrcená dcera zavražděné ženy.

Mezi zavražděnou a obviněným panovaly dlouholeté spory, podle svědka celých třicet let. „Furt něco, furt furt, nejdřív měli společný topení, to se pak odstřihli a udělali si vlastní. Pak zas kvůli zahrádkám,“ uvedl nejasně soused z domu odnaproti.

Už jednou útočil!

Pro Aktu.cz promluvil krátce po činu bratr zavražděné ženy, který doplnil šokující informaci. Podle něj mezi údajným útočníkem a jeho příbuznou už jednou ke krvavému konfliktu došlo.

„Nebyla napadena poprvé, už se to stalo před pěti lety, také sečnou zbraní (údajně sekyrou, pozn. red.) a měla vážná poranění. Okresní soud pro Prahu-východ pana pachatele odsoudil k podmíněnému trestu. Takže vlastně neměl žádný trest. Dál se tady mohl pohybovat, vyskytovat. Zaplatil nějakou směšnou pokutu. Nic víc,“ řekl muž, podle kterého byl soused podivín a blázen. „Údajně si na ni počkal ráno, když šla do práce, a zavraždil ji,“ dodal zdrceně.

Za těžké ublížení na zdraví měl agresor konkrétně dostat čtyřletou podmínku. Podle FTV Prima ale policisté k bytovce vyjížděli znovu před třemi lety, kvůli oznámení pro slovní napadání sousedy. Jenže situaci řešili jen jako přestupek, podle policie totiž nebyla naplněna skutková podstata trestného činu... Brutální vražda oblíbené modelky Violy (†34): Někdo ji ubil k smrti!

„U člověka, který už jednou zaútočil takto nebezpečným způsobem na druhou osobu a této osobě vyhrožuje zabitím, bych to bral jako trestný čin nebezpečného vyhrožování a pro tyto delikty měl být souzen, pak by zřejmě, ale to je spekulace, nemuselo dojít k tomu, k čemu nakonec došlo,“ řekl Primě bývalý kriminalista Josef Doucha.