Ženáč zabil svou milenku (†33): Dva měsíce se za ni vydával!

Jaime Fedenová byla naposledy viděna v polovině září, posléze od ní její blízcí dostávali pouze zprávy na sociálních sítích. Postupem času však začali mít podezření, že zprávy nepíše Jaime, ale někdo jiný.

Šli proto na policii, která po třiatřicetileté ženě začala pátrat. Strážci zákona si předvolali Johna Chapmana, muže, s nímž měla Jaime udržovat dlouhodobý vztah. Podle informací New York Post se potkali na škole v roce 2009 a od té doby spolu střídavě udržovali vztah.

Chapman v pátek policii přiznal, že Jaime vylákal na výlet do Las Vegas. Na odlehlém místě na rozcestí poblíž města ji však svázal a přes ústa a nos jí dal pásku, čímž ji udusil. Její tělo pak pohřbil v poušti! Poté odjel zpátky do Pittsburghu, kde na něj čekala jeho žena Maureen, která o jeho druhém životě neměla ani ponětí.

Chapman dva měsíce po vraždě na sociálních sítích vystupoval jako Jaime. Z jejího účtu psal například její kamarádce Lawrence. „Uniklo mi něco. Ty a John jste se rozešli?“ ptala se Lawrence ve zprávě. „Ano, ale jsme stále přátelé,“ odpověděl coby Jaime Chapman. Z účtu Jaime měl dokonce psát i její rodině.

Strážci zákona v současné době pátrají po těle nešťastné oběti. „Řekl, že zavraždil ženu. Nemohla jsem tomu uvěřit,“ svěřila se šokovaná manželka Chapmana Maureen podle britského deníku Daily Mail. „Řekl mi: ,Zabil jsem ji, protože jsem musel.'“ řekla. „Můj bože, to je šílené. To je opravdu šílené. Chci se jen dozvědět pravdu, co se stalo. Cítím, že mi to dluží,“ dodala Maureen, která věřila, že její manžel jel do Las Vegas na pracovní cestu.