Byla to vražda, která otřásla i tou nejvyšší smetánkou v ráji boháčů New Yorku. Thomas Gilbert Jr., syn úspěšného bankéře z Wall Street, neunesl fakt, že by si už nežil na vysoké noze a byl pro své postavení schopen čehokoliv. Zjevně i vraždy.

Dnes čtyřiatřicetiletý Thomas Gilbert Jr. vyrostl v prostředí, které většina normálních smrtelníků nikdy nepozná. Jeho otec Thomas starší byl velice úspěšným bankéřem a investorem a se svojí ženou Shelley patřili k nejvlivnějším a nejbohatším lidem v New Yorku. Mladý Thomas tak od začátku dostával vše na zlatém podnose. Nejdražší a nejlepší školy na Manhattanu a poté studium ekonomie na Princetonu měli být zárukou, že z mladíka vyroste úspěšný podnikatel, jako byl otec.

Bohužel, zatímco Thomas senior vydělával miliony a miliony dolarů týdně, jeho synek si neuměl ani najít práci. Vlastně ani nemusel. Byt v Chelsea, jedné z nejdražších čtvrtí spodní části Manhattanu, platili rodiče a stál je v přepočtu asi 80 tisíc korun měsíčně. Thomas Jr. měl navíc od rodičů i automobil a pokuty si také neplatil sám. Čas trávil přejížděním mezi New Yorkem a Hamptons na Long Islandu, oficiálně nejdražším místem pro život, kde měla rodina letní sídlo.

Ještě ve 30 letech byl Thomas Jr. považován za playboye a sukničkáře, krále nočního New Yorku, který si nenechal ujít žádnou z nablýskaných akcí a večírků a radost z nich mu nekazila ani skutečnost, že nemá práci. Ostatně, s „kapesným“ 1000 dolarů týdně, což je v přepočtu přibližně 23 tisíc korun, a žádnými finančními závazky, to nebylo těžké. Nic ale netrvalo věčně.

V rušných ulicích New Yorku se kolem roku 2015 začalo šuškat, že rodina Gilbertů, o které se říkalo, že má majetek okolo 200 milionů dolarů, začíná mít finanční problémy. Většina peněz Thomase seniora se totiž v tu dobu zhodnocovala v nedotknutelných investicích a nastal čas začít šetřit. Nikdo se moc nedivil, když se zjistilo, že nejtučnější položkou v rodinném rozpočtu, je synáček, který si za rodinné jmění vesele cestuje po světě a platí členství v soukromých klubech.

Milionář Gilbert se proto rozhodl, že se synem promluví a nabídne mu „jen“ 400 dolarů týdně s tím, že pokud si nenajde práci, která by ho živila, peníze mu přestane dávat úplně. Když se po nějaké době kapesné opět snížilo o sto dolarů níže, nastal fatální zvrat. Dne 4. ledna 2015 nakráčel mladý Thomas do domu rodičů na Upper East Side s tím, že by rád s otcem promluvil o podnikání a požádal matku, aby mu donesla Coca Colu, o které ovšem věděl, že pro ni musí do obchodu. Když se vrátila s myšlenkou, že se její syn možná skutečně pochlapí, ležel milovaný manžel s prostřelenou lebkou na zemi v kaluži krve.

Shelley následně zavolal policii a řekla, že její syn zastřelil svého otce, načež vyšetřovatelé mladíka v krátké době zadrželi. Ihned argumentoval tím, že je psychicky nemocný. Nepochodil. O vraždě navíc začali mluvit všichni ve městě a zvěsti o neuvěřitelném příběhu se dostaly až do Hollywoodu, kde oscarový herec Jake Gyllenhall dokonce vyjádřil zájem natočit o Thomasovi film s názvem Gilden Rage, což mělo evokovat slovo Golden jako zlatý a rage – vztek, v kombinaci se jménem Gilbert.

Po dlouhém vyšetřování a právních bojích proběhl letos v říjnu finální soudní proces. Prokurátor měl o chování Thomase jasno. „Obžalovaný nechtěl vyrůst a být dospělým. Když se na něj pokusil jeho otec tlačit a snížit jeho kapesné, dostal vztek,“ uvedl. Thomas Jr. podle obžaloby následně hledal, jak otce odstranit, nejprve na internetových stránkách hireakiller.com a hitman.com, kde ale nepochodil, a proto sám vyrazil do státu Ohio pro zbraň. „Jízda zdarma skončila, nebyl to čin psychózy, ale čin s vidinou zisku,“ dodal prokurátor, který soudce a porotu evidentně jen usvědčil v tom, že muž vraždu otce plánoval a dobře věděl, jak matku dostat v osudné odpoledne z bytu, aby mohl otce zabít. A i když se Shelley Gilbertová nakonec postavila na jeho stranu a tvrdila, že měl skutečně psychické problémy, soud na to nebral zřetel a uložil muži za úkladnou vraždu druhého stupně doživotní trest s minimální dobou pobytu za mřížemi 30 let. Drahá a dlouhá párty tak nadobro skončila.