Podvodnice Anna se vydávala za miliardářskou dědičku a oblafla i Billa Gatese! Hrozí jí 15 let

Až patnáct let za mřížemi hrozí Anně Sorokinové, která dokázala obelhat celý Manhattan. Sorokinová se totiž neuvěřitelných deset měsíců vydávala za bohatou německou dědičku. Od newyorských boháčů se nechala zvát na večeře, bydlela v luxusních hotelech a za cizí peníze jezdila na dovolené, to vše ovšem skončilo poté, co požádala o půjčku v bance…

Příběh Anny Sorokinové upoutal celý svět. Rodačka z Ruska, která vyrůstala v Německu, dokázala obelhat boháče z New Yorku. Vše začalo, když opustila svůj rodný domov v Kolíně nad Rýnem a vyrazila do Londýna, kde studovala a posléze do Paříže, kde začala pracovat jako stážistka v módním časopisu.

Paříž však nebyla její vysněná destinace, měla v úmyslu dobýt New York, což se jí taky na krátkou chvíli podařilo. V New Yorku však neměla v úmyslu najít si práci a pomalu šplhat na vrchol, chtěla se rovnou zařadit mezi tamní smetánku, proto si vymyslela příběh, který jí nakonec všichni uvěřili. „Moji rodiče vždy měli vysoká očekávání. Věřili mým rozhodnutím,“ řekla Anna pro New York Magazine.

Z Anny Sorokinové se stala Anna Delveyová, bohatá německá dědička. Všem vykládala, že její rodiče zbohatli na obchodu s uměním. Působila tak přesvědčivě, že se rychle začala objevovat na prominentních večeřích a večírcích.

„Z toho, co vím, byla její rodina vysoce postavená na německém trhu starožitností,“ uvedl šéf jisté milionové technologické firmy. Anna se doslova stala miláčkem ve Manhattanu. Zúčastnila se párty, na které byl Warren Buffet, znala se s hvězdou filmu Sám Doma Macaulayem Culkinem a dokonce se dostala do přízně Martina Shkrelima, kterému se přezdívá nejnenáviděnější muž Ameriky.

V luxusním hotelu, kde bydlela, byla nejznámějším hostem. Zaměstnanci se doslova prali, aby jí mohli odnést kufry, protože věděli, že dostanou bohaté spropitné. „Lidé u nás v hotelu vždy bojovali o to, aby jí mohli odnést zavazadla do jejího apartmánu. Doslova se rvali, protože věděli, že je odmění stodolarovkou (cca 2300 Kč - pozn.red.). Dostávali je všichni, řidič Uberu, bezdomovci, číšníci. Anna byla nejštědřejší člověk, jakého jsem kdy poznala,“ uvedla Neffatari Davisová, která pracovala v hotelu jako recepční.

Anna měla do detailu zvládnuté hvězdné manýru. V hotelu se chovala, jako by to tam bylo její. „Ona to místo v podstatě řídila. Víte, jak třeba Rihanna může odejít odkudkoliv se sklenicí vína v ruce? Tak to byla Anna,“ dodala Neffatari.

Nikdo netušil, že je to jen hra, dokud si Anna nehodlala splnit vysoké podnikatelské ambice. Rozhodla se, že si v newyorské čtvrti Soho otevře klub, k tomu však potřebovala půjčku v hodnotě 22 milionů dolarů (půl miliardy korun), o kterou požádala v Los Angeles. Anna nejen, že měla do detailu vymyšlený svůj život, ale měla i vymyšlené lidi. Například jednoho bankéře ze Švýcarska. V Los Angeles však zaměstnanci banky brzy poznali, že žádný bankéř neexistuje a sny Anny se začaly rozpadat j jako domeček z karet.

Najednou se na ni začaly sypat všechny dluhy, na jejichž zaplacení rozhodně neměla. Dlužila přátelům, kteří jí hradili luxusní dovolené, hotelům a bankám. Její dluhy se vyšplhaly na 275 tisíc dolarů (6,3 milionu Kč) za její desetiměsíční pohádkový život. V listopadu roku 2017 byla nakonec zatčena a na soud čekala na ostrově Riekers v ženské věznici. „V každém z nás je kus Anny. To je život, který si vybrala,“ řekl při čtvrtečním soudním stání její obhájce podle britského listu Daily Mail a dodal, že vše, co Sorokinová udělala, jí umožnil systém, který zvýhodňuje bohaté lidi.

„To nejsou nevinné lži. Jsou to lži, které vám pomohou pochopit, že obžalovaná měla v úmyslu spáchat trestný čin,“ uvedla obžaloba. Soudce nakonec shledal Annu vinnou a hrozí jí až 15 let vězení. Televizní stanice se však v současné době perou o to, kdo natočí Annin příběh. Anna, která ani ve vězení neupustila od extravagantního života a vyžaduje, aby u soudních stání měla ty nejlepší šaty, si přeje, aby ji hrála Jennifer Lawrence či Margot Robbie.