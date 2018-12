Žádný soucit, jen prachy, botox a hezké nehty. I tohle štěně málem zabila překupnice Brixová

„Měli jsme vždycky kokršpaněly. Když ten poslední zemřel, mamince bylo smutno, říkala, že jí pes schází, ale že už by chtěla nějakého menšího," popsala paní Jana s tím, že chtěla mamince udělat radost, a tak začala hledat v inzerci.

Zaujala jí fenka maltézáka, kterou prodejkyně nabízela za 4500 korun. „Domluvili jsme se a loni v červnu jsme pro ni jeli do Prahy. Napřed nás navedla k paneláku, na který upozorňujete ve vaší reportáži. Chvíli jsme tam čekali, pak nás ale telefonicky přesměrovala ke svému domu,“ uvedla Jana Šťastná. „Tehdy ho ještě neměla opravený, opravila si ho za peníze nás všech, co jsme jí naletěli a koupili od ní psy,“ zlobila se.

Botox a umělé nehty

Podle paní Jany měla Iveta Brixová v té době psy venku ve výbězích. Kromě maltézáků tam měla i husky a buldočky. „Nelíbila se mi od první chvíle. Měla krátké tričko, přifouknuté rty a umělé nehty. Nechápala jsem, jak s nimi může se štěňaty manipulovat," řekla Blesk tlapkám. Dodala, že trvala na tom, že chce vidět fenu, tedy mámu štěněte, které si chtěli odvézt.

Fenu neukázala, prý utekla

Brixová se ale vymlouvala. „Řekla nám na to: Jé, smůla, oni nám mamku ráno odvezli do útulku v Tróji. Tvrdila, že jim utekla, městská policie ji odchytila a převezla do útulku," popsala Jana Šťastná.

„Koukala jsem po dalších fenách a zjistila jsem, že mámu nemají ani štěňata husky. To už jsem pojala podezření a řekla jsem jí, že je množitelka,“ řekla podvedená pejskařka. V tu chvíli byla podle svých slov na vážkách, štěně maltézáčka už ale měla v ruce, a tak se nakonec rozhodla si ho odvézt. „Brixová v tu chvíli řekla, že částka 4500, kterou inzerovala, je za psa, že za fenu chce ještě o tisíc korun více. Dala nám pak smlouvu a očkovací průkaz,“ dodala.

Štěně bez zubů

Se štěnětem, kterému dali jméno Mia, odjeli rovnou k veterináři. Tam se ukázalo, že je mnohem mladší, než podvodnice tvrdila. „Prodala nám ji jako sedmitýdenní, podle veterináře jí ale byly sotva 4 týdny, neměla ještě ani mléčné zoubky. Hned jsem proto Brixové volala, číslo už ale nebylo dostupné," řekla.

Mia naštěstí těžký start do života přestála a teď jim dělá radost. „Když teď vidím a čtu, v jakém stavu štěňata prodávala a co všechno s nimi dělala, jsem šťastná, že Mia přežila,“ uvedla.