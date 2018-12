Krutý byznys podvodnic z Prahy: Polomrtvé štěně a tajemství zamčeného pokoje

Slečna Kateřina si chtěla s přítelem pořídit joršírka. „Chtěl mi udělat radost, a tak když uviděl na Bazoši jorkšírka za 6000 korun, kontaktoval prodejkyni. Zareagovala okamžitě, ještě ten den jsme se měli sejít,“popsala.

Pro pejska si jeli do Prahy, kde se v jednom z panelových domů sešli s mladší z obou podvodnic. Pejska jim prodala v bytě, který, jak později zjistila, patřil otci starší z podvodnic, Ivety Brixové.

Prodejkyně tvrdila, že pejskovi jsou 2 měsíce, že je očkovaný a odčervený, nedala jim ale ani očkovací průkaz, ani kupní smlouvu. „Chtěli jsme je, ona se ale vymlouvala, že papíry nemá u sebe,“ řekla Kateřina.

Koupili polomrtvé štěně

Když přijeli domů, byl pejsek velmi spavý. „Prospal celý den. Když jsme mu dali mističku, aby se najedl, udělal tři kroky a zase si lehl. Už se mi to nezdálo, zavolala jsem proto známé, která má jorkšíry, a ta mi řekla, ať s ním jedeme k veterináři, že nebude odčervený,“ dodala slečna Kateřina.

To se pak také potvrdilo, a bohužel nejen to. Podle veterinářky z Rudné, kterou Kateřina Jakoubková navštívila, byl 450 gramový pejsek sotva měsíční, a měl natolik vážnou srdeční vadu, že mu hrozila smrt.

Tajemství zamčeného pokoje

Veterinářka okamžitě správně odhadla, že pes pochází z množírny. A po vyšetření zjistila, že má vrozenou srdeční vadu a pokud se nebude léčit, hrozí mu smrt. Když mladí partneři zjistili, že by za kardio vyšetření, které jim veterinářka doporučila, dali další tisíce, rozhodli se pejska vrátit.

Rozjeli se k domu, kde jej koupili, zvonili, čekali hodinu, nikdo jim ale neotevřel, i když slyšeli, že v bytě někdo je. Když nepochodili, zavolali policii. Na její zvonění otevřel muž, jak se později ukázalo, otec starší z podvodnic, Ivety Brixové, který ale zapřel, že by u něj v bytě k nějakému obchodu došlo.

„Policii pustil dovnitř, tvrdil jim ale, že o ničem neví a že tam žádní psi nejsou,“ řekla. Co dělají v bytě mističky na jídlo a přepravky, ale vysvětlit nedokázal, stejně tak tajemství zamčeného pokoje, o kterém tvrdil, že ho před ním zamyká jeho žena. Nakonec je vzal i s policisty k dnes už stíhané Ivetě Brixové, která napřed tvrdila, že pejsek byl původně zdravý a zmrzačili jej oni, pak si ho ale od nich vzala zpět a vrátila peníze. „Je to bezcitná ženská. Co se s pejskem stalo dál, nevím, a dodnes mě to trápí,“ řekla slečna Kateřina.