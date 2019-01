Blesk informoval o otřesném případu v prosinci poté, co protřelou recidivistku dopadli kriminalisté. Městský soud v Brně ji poslal bez skrupulí do vězení. Nic nebral ohledy na tvrzení obhajoby, že podvodnice měla těžký život a chtěla by se napravit.

„Obžalovaná je v současné době vyšetřována pro obdobnou trestnou činnost,“ reagoval státní zástupce Radek Němec.

Kradla i přímo na ulici

Specialistka (55) z Brna neměla se starými a bezmocnými penzisty slitování. Dokázala jim pomotat hlavu, vetřít se do jejich domácností s nejrůznější legendou a pak je připravit o peníze.

V jednom případě okradla starší ženu (76) i na ulici, poté co s ní zapředla rozhovor. Její peněženku vyluxovala a s doklady sjela za příbuznými své oběti. Drze si od nich vzala tisícovku za nálezné!

Sebrala také platební kartu psychicky nemocnému muži a vybrala všechny peníze. S další obětí se seznámila na inzerát. Muže rovněž donutila, aby si sjednal půjčku. Peníze mu poté ukradla.

Straku usvědčily kamery

Nejohavnější případ se týká 94leté babičky. Její syn kvůli špatnému zdravotnímu stavu matky už dříve umístil do bytu kamery. Když neměla seniorka peníze na nájem, ačkoliv jí čerstvě dorazil důchod, projel záznamy. A nestačil se divit. V bytě totiž šmejdila „hyena“.

„V kuchyni si nechala připravit čaj, mezitím ukradla z důchodu na stole pět tisíc. O den později se vrátila a nešťastné seniorce vzala i peněženku s dvaceti tisíci,“ popsala případ kriminalistka Renata Proksová. Záznam z kamer se stal jasným usvědčujícím materiálem.

Čekání na reakci žalobce

Eva L. se vzdala práva na odvolání, rozsudek však ještě není pravomocný. Žalobce si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

„Obžalovaná je v současné době ve vazbě, tedy poté, co rozsudek nabyde právní moci, bude převedena do výkonu trestu odnětí svobody,“ řekla Blesku mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková. Podle verdiktu čeká Evu L. pobyt ve věznici s ostrahou.

Policisté dalším vyšetřování zjistili, že podvodnice a zlodějka připravila všechny své oběti nejméně o čtvrt milionu korun.