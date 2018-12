Protřelá "specialistka" (55) z Brna neměla slitování. Seniorům dokázala pomotat hlavu, vetřít se do jejich domácností s nejrůznější legendou a pak je připravit o peníze. V jednom případě okradla starší ženu (76) i na ulici, poté co s ní zapředla rozhovor. Její peněženku vyluxovala a s doklady sjela za příbuznými své oběti. Drze si pak od nich vzala ještě tisícovku za nálezné!

Čerstvě dopadená a usvědčená zlodějka z Brna mimo jiné sebrala platební kartu psychicky nemocnému muži a vybrala všechny peníze. S další obětí se seznámila na inzerát. Muže donutila sjednat si půjčku, peníze mu poté ukradla.

délka: 01:08 Video 360p REKLAMA Drzá zlodějka si poručila čaj, mezitím připravila stařenku (94) o pět tisíc z důchodu. Policie ČR

Usvědčily ji kamery

Zlodějka okradla také bezmocnou babičku (94). Její syn však kvůli špatnému zdravotnímu stavu matky už dříve umístil do bytu kamery. Když neměla seniorka peníze na nájem, ačkoliv jí čerstvě dorazil důchod, projel záznamy. A nestačil se divit. V bytě totiž šmejdila „hyena“.

„V kuchyni si nechala připravit čaj, mezitím ukradla z důchodu na stole pět tisíc. O den později se vrátila a nešťastné seniorce vzala i peněženku s dvaceti tisíci,“ popsala případ kriminalistka Renata Proksová.

Zlodějka s pestrou kriminální minulostí, která díky kamerám usvědčila sama sebe, skončila záhy ve vazbě. Policisté dalším vyšetřování zjistili, že figuruje nejméně v dalších devíti případech, své oběti připravila celkem o 250 tisíc korun. Hrozí jí až pětiletý pobyt v chládku.

délka: 00:50 Video 360p REKLAMA Podvodnice (55) se vrátila do bytu už jednou okradené stařenky. Tentokrát ji připravila o peneženku s 20 tisící! Policie ČR

Nejčastější finty zlodějů a podvodníků

Aby se dostali k seniorům do jejich bytů a domů, vydávají se za sociální pracovníky, zaměstnance plynáren a elektráren, používají legendu o vnucích v nouzi, nabízejí různé služby. Rovněž seniory upozorňují, že přichází vybrat zálohu na obědy, v létě žádají kvůli vedru o možnost se uvnitř napít.

Loni vyšetřovala kriminálka na jižní Moravě 83 případů okradených seniorů, letos registruje zatím 51 případů. Desítky dalších nikdo nenahlásí, většina okradených penzistů se prý stydí.

Rady policie

1. Nikdy nevpouštějte do obydlí neznámou osobu.

2. Pokud se už něco takového stane, okamžitě volejte na linku 158, oznámení neodkládejte.

3. Rodina by měla mít přehled, kdo navštěvuje jejich seniory.

4. Příbuzní by měli mít přehled o financích svých seniorů a kde je uschovávají.

5. Apel na sousedy, asi si více všímali, kdo se pohybuje v domě. V případě výskyktu podezřelé osoby volejte na linku 158.