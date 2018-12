Pět měsíců unikal spravedlnosti muž, který se nestyděl vloudit do příbytku seniorky v Dobšicích na Znojemsku a ukrást jí peníze. Na důvěřivou starou paní přišel s osvědčenou historkou, že je spolužákem jejího vnuka. Jenže policisté ho dopadli a zjistili, že podvodníkovi je 70 let!

Pátrání nakonec zavedlo kriminalisty na stopu sedmdesátiletého podvodníka a zloděje. Poté, co se vloudil do cizího příbytku, tvrdil seniorce, že nese jejímu vnukovi dvoje hodinky.



„V nestřeženém okamžiku z volně odložené peněženky odcizil asi pět tisíc korun. Potom odešel, ale jak se později ukázalo, hodinky nebyly funkční a nikdo z rodiny muže neposlal,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová s tím, že „nezvané“ návštěvě hrozí až pět let vězení.

Na Blanensku jiný lump „ostrouhal“

Podobný případ naštěstí se šťastným koncem vyšetřuje od pondělí policie na Blanensku. Neznámý muž volal ženě (90) ze Skalice nad Svitavou na pevnou linku a vydával se za jejího vnuka. Vzkaz byl obligátní, že potřebuje půjčit peníze.

Seniorka se ale nenechala „opít rohlíkem“ a poznala, že se o jejího vnuka nejedná. Podvodníkovi odvětila, že peníze jsou uloženy na účtu a nemůže je jen tak vybrat. Následně telefon ihned zavěsila. Pozorná seniorka vše oznámila na linku 158.

Co radí policie

Vždy ověřujte informace! Zavolejte osobě, na kterou se volající odvolává, případně za kterou se vydává, a ověřte si pravdivost příběhu. V případě, že budete telefonicky či osobně kontaktováni podezřelou osobou, neváhejte a ihned se obraťte na Policii ČR přes tísňovou linku 158.

VIDEO: Otrlá podvodnice v Brně okradla babičku.