Zlodějka si u seniorů nakradla čtvrt milionu. Expert: Ochrání je váš zájem

Byl to případ, který otřásl Českem. Zlodějka (55) okrádala seniory přímo v jejich bytech a vymýšlela si nejrůznější taktiky, jak se k nim dostat. Celkem se jí podařilo odcizit více než 250 tisíc korun, k některým seniorům se dokonce vracela. Nakonec jejímu řádění udělala přítrž jihomoravská policie, která ženu ve středu na základě kamerových záznamů zatkla.

Jeden podvodník půjde za mříže, tím ale problém nekončí. Podobných zlodějů existuje více a objevují se po celé republice. Vždy cílí na zranitelné, osamělé seniory. Nejde přitom jen o zločince v bytech, ale i různé „šmejdy“ na infolinkách nebo falešné prodejce elektřiny. Jsou tu a pravděpodobně tu i budou.

Podle Lormana se s problémem dá bojovat. Musí se do toho ale zapojit okolí seniora, které se musí zajímat o jeho život. „První předpoklad je nebýt sám a vyhledávat kontakty,“ říká odborník na stáří s tím, že samota dělá člověka nejvíce zranitelným. „Šmejdi toho dokážou využít,“ dodává.

Krádež může být pro seniory fatální

Pokud se přece jen něco stane, i to lze podle Lormana řešit. Senioři ale často mají obavu svěřit se. „Ten člověk se bojí, že by vypadal jako někdo, kdo nic neumí, že selhal. Přiznat si to sám sobě je velmi těžké,“ říká šéf Gerontologického institutu. Zná i případy, kdy rodina seniorovi nadávala za to, že podvodníkům naletěl.

V těchto případech se můžou senioři obrátit na psychologickou poradnu, ať už sami, nebo s pomocí rodiny. Podobnou službu nabízí i sdružení Život 90. Odborník seniorovi pomůže se se situací vyrovnat a nabídne možná řešení.

Že si podvodníci často vybírají právě seniory, má podle Lormana jednoduchý důvod. Kvůli svému stáří nemají tak pozorné smysly, jsou důvěřivější a disponují finančními úsporami, které často mají doslova v hrníčku. „Jsou snadná kořist,“ potvrzuje odborník. O to horší je, že jakmile je někdo okrade, je to pro ně větší rána než například pro vydělávajícího dospělého člověka – finanční ztrátu rychle nenahradí.

Lorman doporučuje, aby si každý senior, nebo alespoň ten, který žije sám, pořídil asistenční tlačítko. Jde o malý přístroj, který jakmile člověk zmáčkne, dojde ke kontaktování pomoci. Senioři ho mohou využít v široké škále situací, ať už právě při proniknutí zloděje do bytu, nebo při náhlé nevolnosti a pocitu samoty.

Tlačítko může seniorovi koupit rodina, rozdává je i sdružení Život 90. Aby ale mohlo tolik zařízení nakoupit, shání na webu Darujme.cz finance. Darovat lze částky 400, 800 nebo 1200, protože služba stojí 400 korun měsíčně na jednoho seniora.

Nyní před Vánoci má sdružení mnoho práce. Svátky jsou pro osamělé seniory těžké období, mnoho z nich je tráví o samotě. „Ta tradice Vánoc u nás je zaměřená na děti a zapomene se na to, že je někde prarodič nebo máma a táta,“ vysvětluje Lorman. Zvlášť Štědrý den je pro seniory těžký.

Ještě horší je ale podle Lormana Silvestr. Během něj vždy jeho sdružení registruje zvýšený počet sebevražedných pocitů, hlavně mezi staršími muži. Pokud si někdo během těchto chvil bude chtít promluvit, může zavolat na bezplatnou linku 800 157 157, která slouží jako podpora pro seniory.

Lorman proto radí, ať si lidé seniorů ve svém okolí všímají. Platí to i pro sousedy. Malý čin může mít velký dopad. „Někdy stačí popřát hezké Vánoce a věnovat drobnost. Oni z toho můžou žít i několik týdnů,“ vysvětluje odborník.