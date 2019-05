Otřesné detaily vraždy školáka (†7): Svědkem hrůzy byl jeho bratr (14)?!

Co se osudné noci stalo v domě v pardubické Studánce, kde 40letý otec podle policie zavraždil svého sedmiletého syna, zůstává obestřeno záhadou. Podle nejnovějších informací však měl být svědkem celé hrůzy školákův starší bratr (14), který po činu utekl z domu! Možná si tím zachránil život...

O otřesném detailu informovala FTV Prima. Podle jejích informací byli osudné noci z neděle na pondělí v domě i další rodinní příslušníci včetně staršího syna obviněného. Čtrnáctiletý mladík údajně z domu utekl, když zjistil, co se stalo a policie ho tak následně hledala. Později se však sám vrátil. Otec školáka z Pardubic ubodal! Vydržte, vysvětlím vám to, vzkázal rodině

Kriminalisté obvinili čtyřicetiletého otce z trestného činu vraždy. Příčinou úmrtí bylo podle policejní mluvčí Markéty Janovské bodné zranění. „Otec se k činu doznal. Motiv jeho jednání je předmětem dalšího vyšetřování,“ uvedla mluvčí. Soud vzal následně muže ve středu ráno do vazby, hrozí mu až výjimečný trest.

Během vazebního řízení vystupoval obviněný muž naprosto klidně. Rodině přes média vzkázal, ať vydrží, že jim vše vysvětlí. „Nebyla jiná cesta, než tohle udělat. Nikdy jsem nebyl tak klidný,“ šokoval obviněný při čekání na soud. Podle informací Blesku mohly svou roli ve vraždě sehrát drogy a partnerské neshody.

Místní jsou z tragédie v šoku, o obviněném mluví jako o hodném a klidném člověku, který se do té doby o rodinu vzorně staral. „Rozhodně to musel být zkrat,“ řekl Blesku muž, který nebohého chlapce často v sousedství vídal. „Jeho starší brácha ho tady za ruku vodil do školy. Taková tragédie!“ kroutil hlavou. Vražda prvňáčka (†7) v Pardubicích: Svědectví otřesených sousedů!