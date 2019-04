Muž na Prachaticku po hádce ubodal švagra (†33): Policie ho obvinila z vraždy

V Minařovicích u Volar Na Prachaticku mělo dojít ze čtvrtka na pátek k hádce mezi dvěma muži. Podle policie jeden muž druhého pobodal tak vážně, že jeho oběť později bodnořezným zraněním podlehla. Policisté útočníka vzali do vazby a obvinili jej z vraždy.

„Obviněný poškozeného fyzicky napadl a způsobil mu bodnořezná poranění, kterým muž podlehl,“ potvrdila policejní mluvčí Lenka Krausová. Dodala, že vražda se stala v domě na Prachaticku. Dvě Češky (†14, †18) následoval chlapec (†16): Skočil pod vlak!

„Ten kluk, co to odnesl, byl velmi nekonfliktní. Bohužel tedy… Hodnej kluk,“ řekla TV Prima s pláčem místní žena. U domu, kde se vražda stala, hoří svíčky. „Byla jsem z toho vedle. Že takovýho něco se stalo… Co mezi nimi bylo, to nevím,“ dodala další z místních obyvatelek.