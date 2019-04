Šok: Nečesaný se proti svému zproštění viny ohradil u Ústavního soudu!

Ústavní stížnost podává Nečesaný jen proti odůvodnění rozsudku. Ten totiž podle právníků mladíka „v zásadě popírá výrok a je zcela excesivní svým obsahem a sám o sobě porušuje Nečesaného ústavní práva“. Nečesanému vadí, že Vrchní soud jej má stále za pachatele.

Senát Vrchního soudu v Praze sice výrokem zamítl odvolání státní zástupkyně a potvrdil tak zprošťující rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, Nečesaného se ale dotklo, že zároveň jeho nevinu zpochybňuje.



„Jak v ústním tak v písemném odůvodnění svého rozhodnutí, zcela zákeřně a zcela protiprávně svůj výrok Vrchní soud popřel konstatováním, že odvolání státní zástupkyně bylo důvodné. Zároveň konstatoval, že Lukáše Nečesaného má za vinného ve shodě s odvoláním státní zástupkyně. Podle Vrchního soudu by v jiné věci byl jiný obžalovaný při stejných důkazech byl uznán vinným,“ píše se v ústavní stížnosti.

Právníci Nečesaného se obrátili na Ústavní soud proto, že podle jejich názoru nemůže být člověk zproštěný obžaloby zároveň vinen. Ani odůvodnění předsedy senátu Jiří Lněničky podle obhájců nesmí obsahovat libovůli.

„Jeho účelem je odůvodnit výrok daného rozhodnutí. Pakliže nebyl Lukáš Nečesaný trestním soudem pravomocně odsouzen a naopak je výrokem napadeného rozhodnutí pravomocně zproštěn obžaloby, nemůže být v odůvodnění fakticky uvedeno, že je vinným. To je v rozporu se zásadou presumpce nevinny a právem na spravedlivý proces,“ zdůraznila Nečesaného ústavní stížnost.

Postup Lukáše Nečesaného podporuje například spolek Šalamoun, který se zabývá v Česku dvě desetiletí férovostí soudních procesů.

„Pan Nečesaný, nejdříve jako „sprostý“ obžalovaný, nyní už jen jako „sprostý“ stěžovatel brání svá práva. Brojí proti učebnicovému příkladu libovůle ze strany předsedy senátu Vrchního soudu v Praze Jiřího Lněničky, který se v demokratickém právním státě „utrhl z řetězu“,“ řekl Blesku místopředseda spolku Šalamoun Václav Peričevič.

Podle něj zmíněný soudce „nepřekročil svůj malý stín a ke svým pověstným zálibám přidal další, a to to týrání Lukáše Nečesaného, vysloveně za každou cenu“.

16 let, pak 13 let, nakonec nevinen

Pražský vrchní soud pravomocně zprostil Lukáše Nečesaného viny z pokusu o vraždu kadeřnice letos v březnu. Případ se stal před šesti lety. Krajský soud v Hradci Králové v něm postupně vynesl pět rozsudků.

Obžaloba tvrdila, že někdejší dvacetiletý student gymnázia Nečesaný v únoru 2013 v Hořicích na Jičínsku několikrát udeřil tamní kadeřnici do hlavy polenem a sebral jí přes 10 000 korun. Žena nejprve Nečesaného jako agresora nepoznala, později jej však označila za útočníka. Podle soudních znalců trpěla po útoku výpadky paměti.



Krajský soud v Hradci Králové Nečesaného nejprve dvakrát potrestal 16 lety vězení, vrchní soud mu trest snížil na 13 let. Nečesaný strávil za mřížemi 1,5 roku, poté se po zásahu Nejvyššího soudu dostal na svobodu.

Přispěla k tomu stížnost pro porušení zákona, kterou v mladíkův prospěch podala tehdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO). Její krok soudce Lněnička zkritizoval. „Postup ministryně byl poměrně nestandardní. Nevyžádala si spis a rozhodla pouze na základě informací, které měla od obhájců obžalovaného,“ podotkl.

Březnové definitivní zproštění viny „vyšperkoval“ Vrchní soud svým odůvodněním, které právníky Nečesaného nadzvedlo.

„Problémem celé věci není, že by byl nedostatek důkazů, ale jejich hodnocení. Máme za to, že v přípravném řízení bylo shromážděno dostatečné množství důkazů, které by v jiné trestní věci pro uznání viny bohatě postačovaly,“ konstatoval soudce Lněnička, který se na vrchním soudu případům vražd dlouhodobě věnuje.

Vrchní soud s osvobozením mladíka dlouhodobě nesouhlasil. Poslední zprošťující verdikt původně zrušil v neveřejném zasedání už loni v listopadu a nařídil druhou výměnu krajského soudního senátu. S tímto postupem se ovšem neztotožnil Ústavní soud, a vrchní soud tak nyní musel ke své nelibosti celou kauzu rozhodovat znovu.