Mladík neunesl, že jeho milenka byla dřív muž: Ninu (†25) rozsekal a upekl v troubě!

Mladý doktor Michajl Tichonov (27) šel na rande s Ninou Surguckou (†25) v ruském městě Kursk. Následně se vrátili do ženina bytu, kde spolu měli sex. Během radovánek Michajl zjistil, že Nina je transsexuálka, která bývala kdysi muž.

Rozzuřilo ho to natolik, že ji začal škrtit. „Žena chtěla pokračovat v milování, ale v tom okamžiku ji popadl za krk a silně ji stiskl. Přestal teprve, když zjistil, že už nejeví známky života,“ sdělil policejní zdroj.

Tichonov se poté rozhodl zbavit se těla. Odvlekl ho do koupelny, kde z něj vyřízl vnitřní orgány. Ty rozsekal na malé kousíčky a spláchl do záchodu. Následně odsekal zbylé části, které upekl v troubě, aby se z nich vypařila přebytečná voda. Hlavu a končetiny zabalil do kufříku a odnesl do svého bytu. Pomoci pilky je rozřezal a vyhodil do popelnice.

Policisté lékaře zatkli poté, co matka Niny nahlásila její zmizení. Zadrželi ho ve chvíli, kdy se pokoušel zbavit zbytků těla. Naskytl se jim hrůzný pohled na hlavu stále ještě spojenou s páteří, kterou Michajl obalil v soli, aby zabránil rozkladu.

Při výslechu Michajl vypověděl, že není kanibal a že části těla, které upekl, rovněž spláchl do záchodu. Nyní mu hrozí až 20 let vězení za vraždu a zohavení mrtvoly.