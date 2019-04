Slavný moderátor (49) umírá na AIDS: Už mi zbývá jen pár let, naříká

„Bojuji s AIDS 30 let, ale v posledních třech letech prožívám agonii a možná mi nezbývá moc času,“ uvedl sám CJ de Mooi podle Daily Mailu. „Navenek vypadám zdravý, snažím se běžet dál a zůstat pozitivní, jak jen dokážu. Snad se zlepším. Díky za všechnu vaši lásku, a pokud pro vás mohu něco udělat, jen si prosím řekněte,“ dodal.

Z hvězdy bezdomovcem?

CJ momentálně na GoFundMe stránce vybírá peníze, aby měl kde složit hlavu. Hrozí mu totiž vystěhování. Loni přitom zadlužená televizní hvězda vyhlásila osobní bankrot. Někdejší tváři vědomostní soutěže zavařilo i to, že se ve vlastní biografii přiznal k uhození bezdomovce v Amsterdamu, který na něj zaútočil s nožem. Z taxikáře zabijákem! Kdo je muž, který se přiznal k vraždě Kuciaka (†27)?

„Zastihl mě ve špatném místě ve špatný čas a mně to prostě ujelo. Uhodil jsem ho tak tvrdě, že mu vypadl nůž z ruky a odhodilo ho to do kanálu. Podezírám se z toho, že jsem ho zabil. Nemám nejmenší ponětí, co se mu stalo,“ uvedl CJ ve své autobiografii. V roce 2016 na něj vydal nizozemský soud zatykač.

Problémová minulost