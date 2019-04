Vladislava utýrala synka (†1) hlady! Dcera Anička (3) přežila jen zázrakem

Ukrajinská justice řeší otřesný případ týrání dětí. Toho se dopustila 23letá Valentina Trochymčuková, která nechala své dva potomky devět dní zamčené v jednom pokoji bez jídla a vody. Děti z hladu jedly i tapety nebo vlastní výkaly. Téměř dvouletý Danill vězení bohužel nepřežil, sestra Anička přežila jen zázrakem.

Případ na Ukrajině přitahuje obrovskou pozornost médií, která Vladislavu označují jako monstrum nebo ztělesněné zlo. Byt, kde Danill zemřel, novináři překřtili na Osvětim. Dva roky od hrůzných událostí se do něj podívala reportérka Valentina Mudryková.

„V místnosti, kde děti strávily těch devět hrozných dní, byly stále viditelné stopy, jak se snažily dostat ven. Tapety natrhané na malé kousíčky, exkrementy na zdech,“ popsala Valentina děsivý pohled.

Mrtvé novorozeně v bobří jámě: Výsledky pitvy už mají policisté v rukou

Vladislava před dvěma lety Aničku a Danilla zamknula v dětském pokoji a vyrazila za přítelem, se kterým strávila následujících devět dní! Děti po tu dobu neměly zajištěné žádné jídlo ani vodu. Děti se snažily nasytit, čím to jen šlo. Strhávaly tapety ze zdí, na kterých jsou stále otisky jejich zubů, nebo pojídaly výkaly. Sourozenci v zoufalosti odtrhli i linoleum u dveří. Anička a Danill pomalu umírali v agónii. A jejich matka si mezitím užívala s milencem.

„Podle psychologického posudku si byla moc dobře vědoma, co dělá, když děti zamknula a odešla,“ řekla Valentina Mudryková. „Kdyby Vladislava pokoj nezamknula, mohly si děti dojít do lednice, byla plná jídla,“ dodala. Podle novinářky je možné, že Vladislava děti nechtěla zabít, ale vyhladovět je, aby vypadaly podvyživené a vypadaly nemocně. Pak by díky jejich fotkám Vladislava mohla žebrat o peníze na internetu.

Osudem svých dětí si podle novinářky Vladislava ve vězení hlavu neláme. „Je tam jako na dovolené. Baví se s vězeňkyněmi, směje se, barví si vlasy a sportuje. Nedávno jsem si všimla, že má snubní prsten, tak jsem se zeptala, od koho je. Neodpověděla, jen ruku schovala,“ popsala Valentina.

„Nedokážu to nijak omluvit,“ řekla Vladislava soudu. „Vrátila jsem se k dětem s nákupem a hračkami hned, jak to šlo. Anička ležela na posteli a spala. Probudila jsem ji a dala jí sýr a banán. Držela jsem ji v náručí. Jako by to všechno byl zlý sen. Nechápu, jak se to stalo,“ slyšel soud krkavčí matku. Za týrání dětí a smrt syna hrozí Vladislavě 15 let vězení.