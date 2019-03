Místo Nečesaného si odsedí trest rodiče? Hrozí jim 8 a 12 let, rozhodne se v květnu

Pražský Vrchní soud ve středu definitivně zprostil obvinění Lukáše Nečesaného v případu pokusu o vraždu kadeřnice. Ve vězení ale nyní paradoxně můžou skončit rodiče očištěného muže, kteří čelí obvinění v korupční kauze. Bývalému řediteli liberecké nemocnice Luďkovi Nečesanému hrozí pět až 12 let, jeho manželce Šárce tři až osm roků. Rozhodne se v květnu, až soud vyslechne poslední svědkyni.

Dokazování v korupční kauze, v níž je mezi třemi obžalovanými i bývalý ředitel nemocnice v Liberci Luděk Nečesaný, skončí u Krajského soudu v Liberci v květnu. Po čtvrtečním líčení zbývá vyslechnout poslední svědkyni, která žije v Dánsku.

Obžaloba viní Nečesaného z přijetí úplatků v celkové výši přes 23 milionů korun, hrozí mu pět až 12 let vězení. Nečesaný obvinění odmítá. V případu jsou obžalovaní i Nečesaného manželka Šárka a zástupce zdravotnické firmy MedicCor.

Svědkyni z Dánska se liberecký soud snaží neúspěšně sehnat od loňského října, její výslech navrhl státní zástupce Lukáš Otipka. Pokud nebude možné v květnu uspořádat videokonferenci s dánským soudem, od návrhu na její výslech ustoupí. „Aby bylo možné tu věc ukončit,“ řekl ve čtvrtek Otipka.

Lukáš Nečesaný po 6 letech a 14 rozhodnutích: Padl konečný verdikt!

Obhajoba považuje její výslech za zbytečný. Termíny líčení jsou naplánované na 17., 28. a 30. května. Obhajoba míní, že závěrečné řeči se podaří zvládnout během jednoho dne. Nečesaný, u něhož se očekává nejdelší řeč, ve čtvrtek uvedl, že nebude hovořit déle než dvě hodiny.

Podle obžaloby Nečesaný dostával úplatky v letech 2009 a 2010 za to, že čtyřem vybraným firmám umožnil s nemocnicí obchodovat, případně zajistit, aby dodávaly výrazně více zboží. Úplatky za to neinkasoval podle obžaloby přímo.

Firmy si ale objednávaly poradenské, konzultační a další služby u společnosti Sarmed, kterou založila v roce 2009 Nečesaného manželka Šárka. Státní zástupce Lukáš Otipka považuje spolupráci za fiktivní. Nečesaná u soudu odmítla vypovídat, její manžel jakoukoli vinu odmítá.

Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí Šárce Nečesané tři až osm let vězení. Ze zástupců zdravotnických firem je mezi obžalovanými jen Tomáš Macháček z firmy MedicCor. Za podplácení hrozí Macháčkovi rok až šest let vězení. Macháček ale popírá, že by Nečesaného uplácel. U dalších tří firem policie nezjistila konkrétní odpovědnou osobu za údajné úplatky.

Lukáše Nečesaného se zastal Ústavní soud: Zvítězila spravedlnost, snad už bude klid, jásá otec

Obžaloba se domnívá, že nezákonně získal Nečesaný skoro 10,4 milionu korun od společnosti Medtronic Czechia, přes devět milionů korun z firmy B. Braun Medical a více než dva miliony od malé firmy NT Medica.

U soudu ve čtvrtek vypovídali dva bratři, kteří vlastnili v Praze společnost obchodující s NT Medica. Dostali od ní v roce 2011 osm milionů korun. Dle dokumentů, které státní zástupce četl, šlo pro jejich firmu o nadstandardní příjem.

Jeden z bratrů u soudu uvedl, že se zabývali nákupem a prodejem všeho možného. Za co peníze dostali od NT Medica, dnes nevěděl. „Byl požadavek, zboží se dodalo, tím to pro mě končilo,“ řekl u soudu. Ani jeden z bratrů Nečesaného ani firmu Sarmed neznal.