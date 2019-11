Moravskoslezští kriminalisté obvinili v úterý z těžkého ublížení na zdraví mladíka, který podle nich v neděli v obci Těrlicko na Karvinsku zastřelil svého kamaráda.

„Ve vyšetřování události nadále pokračujeme. S ohledem na okolnosti, ale především věk pachatele, nelze k případu poskytnout konkrétnější informace,“ uvedla mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Obviněnému ještě nebylo 18 let. Proto mu hrozí snížená sazba. Ve vězení může strávit maximálně osm let. Kdyby byl na jeho místě dospělý, mohl by ve vězení strávit až 16 let.

Mladíci šli po bujaré narozeninové oslavě na autobus směrem do Českého Těšína. Po cestě se ale údajně začali hádat, načež mladší z mužů vytáhl a použil střelnou zbraň.