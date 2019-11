Přátelé, rodina a známí truchlí nad tragickým osudem slovenské modelky a fotografky Violy M. Tu našli v děsivém stavu nedaleko bratislavského přístavu. Nebylo pochyb o tom, že ji někdo vystavil velké míře násilí. Snahy záchranářů vyšly naprázdno a žena zemřela během převozu do nemocnice.

„Poslední rozloučení s naší přítelkyní a učitelkou Violkou M. se bude konat v úterý ve Snině ve 13:00 hod. Jelikož je to velmi daleko, my jsme se rozhodli uctít si její památku v našich prostorech,“ uvedla jazyková škola, která Violu zaměstnávala, na sociální síti facebook. Lidé se díky tomu s mladou ženou mohou rozloučit také v Bratislavě v jazykové škole, kde pracovala.

Tělo Violy, která byla vášnivou cestovatelkou, bylo nalezeno minulé pondělí ráno v bratislavském přístavu. Její křik zaslechli kolemjdoucí a zavolali na tísňovou linku. Poté, co do Přístavní ulice dorazili záchranáři, se snažila komunikovat, ovšem zemřela při převozu do nemocnice. „V 9:05 jsme přijali tísňové volání na linku 155 s tím, že v přístavu je žena s poruchou vědomí. Záchranářům se ji podařilo oživit a uvedli ji do umělého spánku. Bohužel při převozu do nemocnice zemřela,“ uvedla mluvčí záchranářů pro slovenský deník Pluska.sk Alena Krčová.

Podle informací serveru Plus Jeden Den Viola prožila před smrtí hrozná muka. Měla zlomené žebro, poraněné kotníky, byla zbitá a měla poranění anální otvor. Přesnou příčinu smrti určí nařízená pitva. „Orgán činný v trestním řízení ve věci zahájil trestní stíhání. Vzhledem na stádium trestního jednání, které je neveřejné, bližší informace v současnosti není možné poskytnout,“ uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Bratislavě Veronika Slamková. Potvrdila, že vyšetřovatelé případ vyšetřují jako vraždu.

Krutá smrt Violy šokovala celou Bratislavu. Žena byla nejen úspěšná modelka, která se ve světě módy pohybovala už dlouhých dvanáct let, ale také talentovaná fotografka. Své fotografie, která pořídila na svých cestách po Thajsku, Keni, Izraeli a Kambodži předváděla na výstavách. Z fotografií dokonce nechala udělat kalendář a výtěžek z něho putoval na pomoc dětem postižených HIV. „Upřímnou soustrast. Violko, budeme si tě navždy pamatovat jako úžasného člověka,“ stojí v záplavě komentářů na sociálních sítích.

„Už včera jsem měla takovou špatnou předtuchu, když jsem viděla reportáž a teď jsem zhrozená, když se mi to tušení potvrdilo! Upřímnou soustrast celé rodině a věřím, že najdou viníka. Violu jsem sice neznala, ale vím, že to musela být úžasná osoba,“ stojí v dalším komentáři.