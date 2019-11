Jozef ubodal Romana, aby zabránil rozvodu! Mrtvolu odklízel s manželkou

Kriminalisté slovenské NAKA (Národní kriminální agentura) v pátek zadrželi Jozefa K., který chtěl vraždou zabránit rozvodu! Jozef bydlel se svou manželkou v rodinném domě ležícím v slovenském okrese Poprad. Manželé se měli rozvádět, čemuž chtěl Jozef zabránit šokujícím způsobem. „Podle dosavadního průběhu vyšetřování na svém dvoře rodinného domu v okrese Poprad vícekrát bodl Romana A., který zraněním na místě podlehl,“ uvedla slovenská policie v prohlášení na sociální síti facebook.

Jozef posléze požádal svou manželku, aby mu pomohla zbavit se těla. „Takovým způsobem si ji chtěl ‚zavázat‘ do budoucna, aby od něho neodešla, jelikož mají společné kriminální ‚tajemství‘. Jozef tělo svojí oběti hodil do potoka Mlynica, do jehož blízkosti se přesunul autem,“ stojí dále v prohlášení. „Skutek se stal ve středu, přičemž muž byl zadržený už v pátek,“ dodala policie s tím, že Jozefovi hrozí 20 – 25 let za mřížemi.