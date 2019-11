Video Vrah z Tinderu uškrtil ženu (†22) při sexu: Kamery ho zachytily, jak v kufru odváží mrtvolu - Policie Nový Zéland

Poté co policisté zjistili, že jim podezřelý lže, řekli mu, že ho musí poučit o jeho právech. „“ řekl mu seržant-detektiv Ewen Settle podle Daily Mailu. Obviněný se pak zamotal do dalších lží, když tvrdil, že se možná zmýlil v detailech, ale jinak tvrdí pravdu.

Záběry, na nichž je zachycen, jak mizí ráno po vraždě z hotelu, kde uškrtil Grace den před jejími 22. narozeninami, byly puštěny před soudem. Sledovali je i zdrcení rodiče zavražděné David a Gill Millaneovi, kteří se v síni neubránili slzám. Záznamy byly dost průkazné.

Podezřelý kufr

Zachytily totiž obžalovaného, jak si přivezl do hotelu dva nadrozměrné kufry, se kterými zamířil do pokoje. Později je pak naložil do auta, které měl z půjčovny vozů. Podle žalobců v jednom z nich pohřbil dívku v lese. Její tělo našli policisté v kufru zcela nahé, jak ho do něj měl muž umístit. Modelku (†24) našli ubodanou v kufru: Policie už dopadla podezřelého z vraždy, je jím expřítel

Nejde přitom zdaleka o první lež, kterou údajný vrah strážcům zákona sdělil. Původně totiž tvrdil, že sice s Grace, se kterou se seznámil prostřednictvím seznamovací aplikace Tinder, měl rande, ale pak si měli odejít oba dva po svém. Nakonec ale pod tíhou důkazů obrátil. Nyní říká, že dívku zabil omylem při sexu.

Další rande po vraždě

Chtěla prý po něm, aby ji při souloži drsně škrtil, což se mu mělo vymknout z rukou. Jenže to je podle žalobců nesmysl, jelikož si po smrti Grace pouštěl na mobilu hardcore porno. Kdo normální by to po smrti milenky udělal? Navíc šel poté na rande s další ženou! Sexy modelku (†20) znásilnil, zbil a utopil otec dvou malých dětí. Předstíral, že si chce pronajmout její byt

Té měl podle jejích slov vyprávět o případu kamaráda, který byl obviněn z vraždy poté, co neúmyslně uškrtil při sexu svou partnerku. Dotyčné se pak ještě ozval s tím, že se na rande bavil a rád by si ho zopakoval. „Nechci,“ odvětila mu žena. Soud s mužem nadále pokračuje.

Cestování po světě se jí stalo osudné