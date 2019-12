Dana je jednou ze sedmi obětí šíleného střelce. Rodina se s bývalou krevní laborantkou rozloučí příští týden v pátek. „Když umře maminka, sluníčko zajde, v srdci nám zůstane smutek a chlad, po širém světě, ach, sotva se najde, kdo by jak maminka, měl nás tak rád…“ napsala rodina veršíky na parte.

Zapálil svíčku

Oznámení o smrti milované maminky přišel do nemocnice vyvěsit její syn. „Ano, je to moje maminka,“ řekl Blesku muž, který k hořícím svíčkám před ostravskou nemocnicí přidal další a k ní umístil i fotku usměvavé ženy.

Mlčky pak odešel do budovy polikliniky, kde nechal dát parte do vývěsky. Dcera Dany T. na Facebooku zveřejnila fotku s andílky a zapálenými svíčkami. „Mamka má dneska svátek,“ napsala do komentářů. V dalších jí přátelé kondolují.

Střelil ji do hlavy

Dana T. pracovala v Krevním centru, které přímo sousedí s budovou ostravské polikliniky. I když byla už v důchodu, kolegyně si ji moc dobře pamatují. „Byla to důsledná a vždy pečlivá laborantka,“ řekla jedna z nich.

Vrah Daně nedal žádnou šanci. Střelil ji do hlavy. Zemřela na místě, stejně jako ještě jedna žena a dva muži. O život dalších tří lidí lékaři bojovali marně. Vitásek zranil ještě dva muže. Jeden byl propuštěn z nemocnice ve čtvrtek, druhý včera.

Kdo byly další oběti?

Kromě Dany T. a Oskara J. zabil Vitásek dva pracovníky vězeňské služby Petra L. (†49), který vlastním tělem chránil dceru (13), a Petra Š. (†39), otce devítiletého kluka. Na místě zemřeli bývalý dozorce a mladá žena, která v čekárně seděla na vozíku.

Poslední obětí byla další žena, která boj o život prohrála o dva dny později v nemocnici. Pro podporu pozůstalých zřídila nemocnice transparentní účet 73030761/0710.