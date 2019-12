Dosud takřka bezproblémový bezpečnostní technik Ctirad Vitásek (†42) šokoval celou zemi, když v úterý vpadl do čekárny traumatologie Fakultní nemocnice v Ostravě a zastřelil tam 7 nevinných lidí. Zatímco motiv jeho činu vyšetřuje policie, promluvila Marie D., která vraha znala velmi dobře. Popsala i chvíle, které možná rozhodly o všem.

Donedávna vedl spořádaný život. Chodil do práce, sportoval, věnoval se vnučce své přítelkyně. Pro mnohé je nepochopitelné, proč se 42letý Ctirad Vitásek rozhodl zničehonic vraždit. Podle Marie D., druhé babičky dítěte, o které Vitásek rád pečoval, se v jeho hlavě ale už několik měsíců odehrávalo něco podivného.

Byl to hodný člověk

„Byl to milý člověk. Pro vnučku udělal strašně moc, naučil ji sportovat, lyže, snowboard, chodili spolu na hokej, do Tater lyžovat. V týdnu si ji vyzvedával, chodili plavat. I když ji máme v péči my s manželem, tak na prvním místě, koho měla nejraději, byl on,“ vysvětlila Marie D. ve svém obsáhlém vyjádření pro server iROZHLAS.cz. Jenže v září se podle ní všechno změnilo.

Rakovina se nepotvrdila

„Začal se chovat divně. Vzal si do hlavy, že má rakovinu. Výsledky měl ale v pořádku,“ vylíčila Marie. Podle ní muž během posledních měsíců začal drasticky hubnout a pociťoval nepříjemné příznaky. „Bolely ho záda, měl střevní potíže. Měl problémy i jíst. Neměl ale žádnou léčbu,“ popsala žena.

Lékaři Vitáskovi dělali jeden test za druhým, ale odhalili jen banální problémy. „Měl akorát zvýšené leukocyty nebo něco, co se týká anémie. Byla to ale banalita,“ svěřila se Marie. Právě jí totiž Vitásek posílal výsledky svých vyšetření. „Psal mi, jaké má nálezy. Říkala jsem mu, že to má všechno v hlavě,“ řekla Marie, podle které ale budoucí vrah během krátké doby zhubl 20 kilogramů.

Vitásek ale dál věřil, že má rakovinu slinivky a že se Vánoc nedožije. Minimálně v tom posledním měl pravdu.

Doktorka ho odbyla neurolem

„Byl divný už od září. Chtěl po mně třeba teploměr, aby si změřil teplotu. A říkal, že je to divné, že doma teplotu má,“ popsala Marie D. Podle ní se u něj na podzim začalo rozvíjet psychické onemocnění. „Myslím si, že se u něho rozjela schizofrenie nebo jiná nemoc,“ uvedla žena pro iRozhlas.

Sama rakovinou prošla a její příznaky znala. Snažila se mu proto pomoci. „Řekla jsem mu, aby se obrátil na svoji doktorku, aby ho poslala k psychiatrovi s tím, že má problémy a že nespí. Doktorka ho ale odbyla neurolem. Měla ho spíš poslat na pořádné vyšetření,“ myslí si Marie.

Sedminásobný vrah Ctirad Vitásek v úterý zaútočil nelegálně drženou zbraní na pacienty v čekárně traumatologie ostravské fakultní nemocnice.Zavraždil 7 lidí. Z místa činu posléze uprchl. Když ho dostihla policie, střelil se do hlavy. Vážnému zranění o několik desítek minut později podlehl.

Kromě 7 smrtelných obětí utrpěli při jeho útoku další dva lidé zranění. Oba byli posléze propuštěni z nemocnice do domácího ošetřování. Vážněji poraněný muž opustil nemocnici v pátek odpoledne.