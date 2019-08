Chlapce (†2) v Humpolci zabil bývalý policista! Jeho sestru (1) zranil, teď zmizel

Muž řidil terénního hyundaie. Na okraji města ve středu srazil babičku (58) s dvojkočárkem, ve kterém byla dvě vnoučata. Chlapec (†2,5) zemřel po střetu s autem na místě. Jeho osmiměsíční sestra byla letecky přepravena s těžkým zraněním do brněnské nemocnice. Zraněna skončila v pelhřimovské nemocnici i babička.

„Způsobil to prý Jirka, nechci tomu ani věřit,“ viditelně se otřásl muž, kterého Blesk oslovil na návsi obce. „To není možné, je to slušnej chlap,“ vložila se vzápětí do diskuze žena. „Toho byste v hospodě nepotkali. Vůbec, je to taková slušná, možná trochu uzavřená rodina,“ dodala.

Bývalého policistu Jiřího P., který v Humpolci boural, Blesk nezastihl včera doma. Řidič zmizel. Zavřená okna, zatažené žaluzie. Ani jindy prý za vraty běsnící vlčák se po několikerém zazvonění neozýval.

„Byl to můj spolužák,“ pochlubila se o chvíli později na nedalekém hřbitově další žena. „Bezva kluk, když odešel od policie, nastoupil k bezpečnostní agentuře,“ informovala Blesk. Jiřímu P. teď hrozí až šest let vězení.

„Policisté z Pelhřimova zahájili úkony trestního řízení pro přečin usmrcení z nedbalosti,“ řekla včera Blesku mluvčí policie Dana Čírtková. K vyšetřování případu tragické nehody byli přizváni také soudní znalci z oboru dopravy. „Je potřeba také zjistit, zda nešlo o technickou závadu na vozidle,“ dodala mluvčí policie.