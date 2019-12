Krátce po sedmé hodině ráno se FN Ostrava rozezněla střelba. Měl ji na svědomí 42letý stavební technik Ctirad Vitásek, který začal pálit zblízka do lidí v čekárně traumatologické ambulance. Obětem mířil na horní části těla, aby bylo jeho odporné řádění co nejvíce smrtící.

Vitásek zabil šest lidí a další zranil. Pak z nemocnice utekl a ujel ve svém autě. Když pak policisté zveřejnili fotografii útočníka, jedna ze sester FN Ostrava zůstala v němém šoku. Uvědomila si, že s útočníkem jela jen pár sekund před začátkem vražedného běsnění výtahem!

Sestřička své setkání se Ctiradem Vitáskem popsala serveru eXtra.cz. Zdravotnice se prý vraha zeptala, do jakého patra jede. „Řekl, že mu to je jedno, kam pojede,“ popsala webu. Tak úplně jedno to Vitáskovi ovšem nebylo. Hledal totiž místo, kde bude co nejvíc lidí.

Dvojice nakonec vyjela až do třetího patra. Vitásek podle informací eXtra.cz postupně navštívil čekárny kardiologie a gastroenterologie, v nich ale narazil na jediného pacienta, a tak se vydal dál. Dorazil až k traumatologické ambulanci, kde bylo tou dobou kolem třiceti pacientů.

Teprve tam „tichý vrah“ vytáhl pistoli a začal své krvavé dílo. Vitáska si chvíli předtím na chodbě všimla i jiná svědkyně. Televizi Nova sdělila, že měl zarudlé oči a pod nimi výrazné kruhy.

Podle některých zpráv měl Vitásek před střelbou z čekárny vyhnat děti, ovšem jednoho ze zastřelených lidí, vězeňského dozorce, zasáhl právě ve chvíli, kdy svou nezletilou dceru bránil vlastním tělem.

