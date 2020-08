Kubíka našli lidé pobíhat po obci na Přeloučsku. Skončil v záchytném kotci, odkud si ho měla vyzvednout jeho majitelka. Ta napřed tvrdila, že odchycený psík není její, že její Kuba umřel. „Protože to ale byla menší vesnice, lidé věděli, že to je její Kubík a usvědčili ji,“ řekla dočaskářka Julie Lukina, která má teď Kubíka ve své péči.

Kubík je po operaci oka, musí proto ještě chvíli nosit krunýř | Jana Ulrichová

Vzdala se ho

Majitelka nakonec přiznala, že se pejska zbavila, protože neměla peníze na jeho léčbu. Když pak spolek Pes nejvěrnější přítel nabídl, že se Kubíka ujme a zaplatí i poplatky za jeho pobyt v záchytných kotcích, ráda se ho vzdala.

Na svůj věk Kubík nevypadá, je vitální | Jana Ulrichová

Operace, kastrace

Spolek pak nechal Kubíka vykastrovat a v Pardubicích u očního specialisty mu nechal odoperovat nemocné oko. Slečna Julie mu pečovala i o uši, protože ho trápil starý neléčený zánět. Teď Kubíka čeká ještě jeden zákrok, a to se zuby, které má také zanedbané a má na nich zubní kámen. Poté už bude připraven k adopci.

Jako plyšák

I když je Kubík už psí senior, na svůj věk rozhodně nevypadá. „Vypadá jako štěňátko, jako plyšák. Má sice zdravotní problémy, musí se mu stále kapat do očí a kontrolovat uši, jinak je ale vitální,“ popsala slečna Julie.

Julie o Kubíka pečuje, udělala z něj krásného psíka | Jana Ulrichová

Chce společnost

Podle ní Kubík potřebuje jediné, a to zahrnout láskou. „Je rád ve společnosti lidí, je zvyklý spát v posteli, to přímo vyžaduje,“ řekla. Dodala, že Kuba by se hodil k lidem s klidnější povahou, nejlépe k důchodcům nebo někomu, kdo pracuje z domova. Nasnáší totiž samotu, vyžaduje společnost, když je sám, kňučí a štěká.

Kubík miluje společnost lidí | Jana Ulrichová

Ranní ptáče

Nejvíc by Kubík ocenil dům se zahrádkou, kde by se mohl volně pohybovat, dlouhé procházky nepotřebuje. Může být i v bytě, v tom případě ale bude potřebovat častěji ven. „Protože je to už starší pán, nevydrží celý den bez venčení. Také ráno potřebuje ven brzy, už kolem šesté hodiny,“ řekla dočaskářka.

Zájemci o Kubíka mohou kontaktovat slečnu Julii telefonicky, a to na čísle 777 120 493.