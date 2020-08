Dvanáct dospělých psů, kříženců různých ras, a sedm štěňat, propadlo státu. „Dostali jsme pravomocné rozhodnutí Městského úřadu Tachov, kterým bylo uloženo jejich propadnutí. Paní nám je bez problémů vydala,“ řekla Linda Hejlová z plzeňského Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Štěpánka Bartoníčková už ví, že se některých psů bude muset vzdát | Jana Ulrichová

Čekají v útulku

Odebraní psi jsou teď v útulku v Borovně na Plzeňsku, odkud budou moci po 14denní karanténě odejít do nových domovů. Všichni už jsou naočkovaní a odčervení. „Jedná se o křížence středních a větších velikostí, kromě dvou kříženců jezevčíků. Dva pejsci jsou kastráti,“ řekla Andrea Kolmanová z útulku s tím, že štěňata musí ještě zůstat u matky a k adopci proto budou později.

K adopci budou po karanténě i všechna štěňata | Jana Ulrichová

Mohou mít problémy

Všichni psi jsou v dobrém výživovém stavu, přátelští k lidem, nemají ani žádné zdravotní problémy. V útulku se je snaží socializovat, jejich výchova pak už ale bude na nových majitelích.

„Zájemci, kteří si berou psa z útulku, musí počítat s tím, že má za sebou už nějakou minulost. Můžou nastat nějaké problémy, poruchy chování, které my bohužel nejsme schopni odhalit,“ řekla Andrea Kolmanová. Dodala, že vzhledem k tomu, že se jedná o střední až větší psy, byl by pro ně vhodnější domek se zahradou.

Okurka, Cuketka a Paprička žily roky v zápachu. Po kastraci a zotavení budou hledat nový domov

Psy hromadí už léta, prý je zachraňovala

Původní majitelka si žádné pochybení nepřipouští. Tvrdí, že psy netýrala, naopak je prý zachraňovala. Teď by v jejím domě už žádní být neměli, je ale otázkou, zda se to časem opět nezmění. Psy totiž hromadí už řadu let. Své o tom ví i provozovatelka Psího útulku U Šmudliny v Tachově, která se několika jejích zvířat už v minulosti ujala a našla jim nové domovy. Poprvé to bylo v roce 2017, naposledy nedávno, kdy od ní přijala křížence Okurku, Cuketu a Papričku. Všichni tři jsou už nyní k adopci.

Nový domov vyhlíží v útulku i Kaštánek | Jana Ulrichová

Volejte, pište

V útulku v Borovnu budou po skončení karantény k adopci kříženky labradora Bela a Míša (asi 2), Sylva (11) a 7 jejích štěňat 4 pejsci a 3 fenky, kříženec českého fouska Kaštánek (3), Filip (3), Terinka a Růženka (1), kříženci jezevčíka Pajda a Scooby Doo (1), kříženec labradora Aron (2), Laky a Nela, u nichž nelze odhadnout věk. Zájemci o ně mohou kontaktovat útulek e-mailem na adrese storge2011@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723 598 853.