Už několik let hromadí Štěpánka Bartoníčková ze Starého Sedliště na Tachovsku psy v domě plném nepořádku a zápachu. Drží je zavřené uvnitř, množí je mezi sebou a péči o ně nezvládá. Úřady jí už v minulosti 20 psů odebraly, teď chystají odběr dalších osmi. Tři křížence teď dala dobrovolně do útulku.

V tachovském útulku U Šmudliny se o fenky, které dostaly jméno Okurka, Cuketa a Paprika, starají už tři týdny. „Jsou od paní Bartoníčkové, od které jsme měli psy u nás v útulku už v minulosti. Je to zoufalá situace, má jich moc a nezvládá se o ně postarat,“ řekla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

Fenky chtějí jen mazlit | Jana Ulrichová

Fenky plné blech

Zdravotní stav všech tří fenek, kterých se Štěpánka Bartoníčková vzdala dobrovolně, byl žalostný. „Zapáchaly, byly silně zablešené, blechy měly i v očích a uších, byly kvůli tomu olysalé a měly přerostlé drápky. Nebyli ani očkované, odčervené a čipované, to vše jsme museli zajistit,“ popsala.

V útulku museli fenky nejen vyléčit, ale i socializovat, protože neměly žádné návyky | Jana Ulrichová

Všeho se bojí

Bílá fenka Cuketka (asi 2) je aktivní, neumí ale chodit na vodítku a ve společnosti jiných psů a nových lidí jedná trochu hystericky. Podobně se chová i světle hnědá fenka Okurka (asi 1), která je na tom psychicky nejhůře. Na nové lidi reaguje tím, že vyměšuje pod sebe. Musí se k ní proto přistupovat pomalu a promlouvat k ní vlídně.

Nejstarší z nich, Papričku (asi 5), která už měla určitě několik štěňat, čeká ještě vyšetření, protože má zřejmě nemocnou štítnou žlázu. I ona je bázlivá, poznamenaná prostředím, ze kterého pochází.

Psy zavřené v zápachu a špíně čeká odebrání. Svérázné „chovatelce“ už sebrali 22 zvířat

Ví, jak na ně

Donedávna na sebe fenky nenechaly ani sáhnout, to se ale díky dobrovolníkovi, školákovi Tomášovi, teď změnilo. „Navázali spolu nádherný vztah,“ řekla Gabriela Jägerová a Tomáš to vzápětí potvrdil. „Chodím se s nimi pomazlit, vodím je do výběhu, uklízím jim. Jsem každý den už od loňského srpna, práce tady mě baví,“ řekl.

Dobrovolník Tomáš si s fenkami vytvořil krásný vztah | Jana Ulrichová

Učí se rychle

Všechny tři fenky teď čeká ještě kastrace, pak už budou moci odejít do nových domovů. Podle provozovatelky útulku by se hodily k rodinnému domu se zahrádkou, protože mají problém s chozením na vodítku. Venku se všeho lekají, nebyly zřejmě vůbec zvyklé chodit z domu. Neměly ani hygienické návyky, těm se učí až nyní. Umí už chodit na podložky a postupně si zvykají i na venčení v trávě. Jsou ale chytré, učí se rychle, a také velmi mazlivé.

Fenky teď v tachovském útulku čekají na nové domovy | Jana Ulrichová

Odejdou společně?

Ideální by byla pro zeleninky, jak jim v útulku říkají, společná adopce, v útulku jsou ale připraveni najít jim nové domovy i jednotlivě. Zájemci o ně mohou kontaktovat útulek telefonicky na čísle 724583768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.