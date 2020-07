Fenka Sára (asi 12), kříženka staforda, zažila velké trápení. Kvůli týrání byla úřady odebrána, to, čím si prošla, ji ale poznamenalo. Kvůli neléčené vadě a nedostatku pohybu nemohla téměř chodit. Ztratila i chuť do života. Tu jí vrátila až dočaskářka Veronika ze spolku Pes nejvěrnější přítel, která se jí ujala.

Sára měla kdysi milující paničku. Ta si ale později našla přítele, který fenku začal týrat. Jak dlouho takto živořila, nikdo neví. Nakonec byla ale odebrána a umístěna do útulku, odkud si ji po půl roce převzal spolek Pes nejvěrnější přítel.

Sára byla odebrána pro týrání, o to víc si teď užívá život v dočasné péči | Jana Ulrichová

Brečela nad ní

„Mám ji od dubna. Když jsem ji poprvé viděla, brečela jsem. Byl na ni smutný pohled,“ řekla dočaskářka Veronika Veignerová, která je teď se Sárou na chatě v Ujkovicích na Mladoboleslavsku. Sára na tom byla špatně fyzicky. Kvůli neléčené deformaci nohou a nedostatku pohybu, kdy nebyla zřejmě vůbec venčena, nemohla chodit. „Udělala pár kroků a hned se kutálela, proto jsme jí pořídili postroj, díky kterému ji můžeme zvedat. Zpočátku se totiž nedokázala ani zvednout,“ popsala Veronika s tím, že Sára strádala i psychicky, chyběla jí chuť do života.

O Sáru se stará dočaskářka Veronika, díky které má fenka opět chuť do života | Jana Ulrichová

Velký pokrok

U Veroniky ale udělala fenka obrovský pokrok. „Nejvíc se zlepšila v chůzi, a to proto, že prostě začala chodit. Díky tomu se jí osvalily nožky, navíc dostává doplňky stravy na klouby a na šlachy,“ řekla dočaskářka. „Souvisí to hodně i s její psychickou pohodou. Časem dostala chuť chodit, hýbat se. Nejspokojenější je na zahradě, vycházky má ráda, stačí jí ale jen krátké, delší nezvládne,“ dodala.

Kvůli vrozené vadě a nedostatku pohybu u původních majitelů má Sára deformované nohy a ztěžka se proto pohybuje | Jana Ulrichová

Operace platil spolek

Spolek navíc do Sáry investoval, zaplatil jí operaci, při které jí byla odebrána slezina, na které měla nezhoubný útvar, a nádor na mléčně liště. Veterinář jí také vytrhal zkažené zuby. „Teď je už v pořádku, s ohledem na její věk už musí jen absolvovat pravidelné prohlídky, a to zhruba jednou za půl roku,“ dodala dočaskářka.

Chce společnost

Sára je už připravena k adopci. Nejvhodnější by byla pro někoho, kdo má zahradu, kde by se mohla svobodně pohybovat. Schody s ohledem na svůj handicap nezvládá. „Ideální by byl pro ni aktivnější důchodce nebo někdo, kdo pracuje z domova, protože je nerada sama,“ dodala Veronika s tím, že psí kamarády si Sára vybírá, jiné fenky kolem sebe nesnese.

Zůstane nastálo?

Zájemci, kteří by chtěli Sáře poskytnout klidný domov na dožití, mohou kontaktovat dočaskářku Veroniku Veignerovou na telefonním čísle 775 729 804. Pokud se nikdo vhodný nenajde, je Veronika připravena nechat si fenku u sebe nastálo.