Otřesný případ vyšetřují příslušné úřady v americkém státě Georgia. Ve městě Macon tragicky zemřela dvanáctiletá Kaitlyn Yozviaková. Školačka žila roky v hrůzných podmínkách u svých rodičů. Její pokoj byl zamořený krysami, holčička se týdny nemyla a byla plná vší. Paraziti mohli podle amerických médií sehrát na smrti dívenky nezanedbatelnou roli.

Dívenka byla rodiči hrubě zanedbaná a špatně živená, podle zdravotních záznamů navíc opakovaně pokousaná od vší. Kombinace chudokrevnosti a infekce chycené od vší zřejmě způsobila zástavu srdce. Kaitlyn byla kousancům vší vystavována nejméně tři roky.

Podle praktického lékaře Cyrila Muchy pouze vši za smrtí holčičky určitě nestály. „Že by vši vypily tolik krve, aby byl někdo anemický a zemřel na to, to si nedovedu představit. Spíše to bude jinak. Existuje diagnóza, která se jmenuje anémie chronických onemocnění. Neboli chudokrevnost z toho, že organismus opravdu dlouhodobě s něčím bojuje, například se záněty, infekcemi, nádory, podvýživou, a nestačí rozvíjet krvetvorbu. Půjde tedy spíše o celkové selhání organismu způsobené strádáním, než že by to té holčičce způsobily vši,“ vysvětlil pro Blesk.cz MUDr. Cyril Mucha.

Ačkoliv Kaitlyn žila v nelidských podmínkách celé roky, nikdo si její situace nevšiml. Rodina však byla v záznamech sociální péče. V roce 2008, kdy Kaitlyn přišla na svět, ji chtěli dát rodiče k adopci, nicméně k tomu nakonec nedošlo a Kaitlyn s nimi zamířila domů.

V roce 2018 dostala sociálka oznámení, že domov je v hrozném stavu. Bratři Kaitlyn byli rodičům dokonce odebráni a holčička několik dní žila u své tety. Ovšem nakonec se do domu hrůzy bohužel vrátila. Sociálka o dívce neslyšela až do doby, kdy přišla zpráva o její smrti.

Z náhlého úmrtí Kaitlyn jsou v šoku i její učitelé, kteří ji popisují jako milou dívku. „Byla velice milá, milá dívka. Vždy respektující. Nikdy jsem s ní neměla žádný problém. Nikdy jsem si nevšimla něčeho závažného, něco co by bylo třeba nahlásit. Kdyby ano, tak bych to určitě nahlásila,“ uvedla její učitelka.

Nicméně babička nařkla sociální pracovníky, že nedělali svou práci. „Úřady měly udělat svou práci a zachránit Kaitlyn, ujala bych se jí,“ řekla její babička. Rodiče Mary Katherine Hortonová a Joey Yozviak byli obvinění z vraždy druhého stupně a z týrání dítěte.