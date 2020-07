V lepším stavu, než byli, jsou už nyní koně, kteří měli být kvůli týrání odebráni chovatelce Veronice Egerové (33) z Chomoutova na Olomoucku. Blesk tlapky, které je našly u nové majitelky Mariany Pagáčové na Břeclavsku, se zajímaly o to, co s nimi teď bude dál.

V chovu Egerové zjišťovali veterináři nedostatky už v letech 2016 a 2019. Opakovaně proto podávali podněty na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání. Nyní, po poslední kontrole, doporučili tři zubožené koně odebrat a umístit je do náhradní péče. Egerová je ale tři dny před odběrem prodala své známé.

Takto vypadala Čarodějka před odebráním

Majitelka se snaží

Veterináři se proto vydali koně zkontrolovat k nové majitelce na Břeclavsko. „Výživný stav dvou ze tří koní stále není dobrý, bylo však zaznamenáno určité zlepšení v nakrmenosti a dostatečné zásoby krmiva a snaha nové majitelky tyto problémy řešit,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že Krajská veterinární správa bude zdravotní stav koní dále sledovat.

Blesk tlapky se přesvědčily, že u nové majitelky mají zvířata dostatek krmení

Mají se lépe

Blesk tlapky koně, kteří měli být Veronice Egerové odebrání, našly ve společnosti dalších zvířat v ohradě na okraji obce na Břeclavsku. Všichni už vypadají lépe, jen klisna Čarodějka je stále ještě pohublá a na těle má patrné jizvy. Reportérky kontaktovaly i jejich novou majitelku Marianu Pagáčovou, která potvrdila, že je od Egerové krátce před odebráním koupila. Proč, odmítla říci.

Nevrátí je

Podle Pagáčové koupila Egerová koně už nemocné. „Ta kobyla je nemocná a nikdo jí to neřekl, když ji kupovala,“ bránila svou kamarádku. Dodala pak, že se snaží koně pořádně vykrmit a vyléčit je. To, že by je následně vrátila původní majitelce, odmítla. „K paní Egerové se určitě nevrátí,“ řekla.

Blesk tlapky se přesvědčily, že u nové majitelky mají zvířata dostatek krmení i napájeí

Týrání zapřela

Veronika Egerová popřela, že by péči o koně zanedbala, a lhala, že jí žádný z nich neměl být odebrán. „To není pravda. Máte docela špatné informace,“ prohlásila. Blesk tlapkám pak ještě před zveřejněním reportáže hrozila žalobami a pokoušela se zastrašovat i všechny, kteří jim poskytli informace a fotografie koní v zanedbaném stavu.

Majitelka Veronika Egerová popřela, že by své koně týrala

Má co vysvětlovat

Sama Egerová má přitom co vysvětlovat, a to nejen veterinářům, kteří ještě její případ neuzavřeli. Zajímají se o ni i policisté, kteří ji prověřují kvůli zanedbání péče o zvíře z nedbalosti a také úředníci olomouckého magistrátu, protože přístřešky a ohrady pro koně má postavené načerno.