Na zanedbaná zvířata, na kterých chovatelka a provozovatelka Jezdeckého klubu Verona pořádá vyjížďky pro veřejnost, a špatné podmínky, v nichž jsou držena, upozornila jako první Kateřina Hrbáčková, která sama koně vlastní. „Byl tam nepořádek, nekvalitní nebo taky žádné krmení, nedostatečná veterinární péče, špatné ustájení,“ vyjmenovala nedostatky, kvůli kterým podala podnět na policii na prošetření chovu.

Takto vypadala Čarodějka před odebráním | čtenář

Ekzémy a rány

Někteří koně byli podle jejích slov vyhublí, měli zanedbané ekzémy, ztrhané rány, otlaky od špatného ježdění, zahnisané kohoutky a poraněné nohy. „Bylo toho prostě hodně,“ řekla. To, že někteří koně tam byli doslova na pokraji smrti, potvrdila i Markéta Pivková, provozovatelka Equittany, Azylu pro hospodářská zvířata a koně. „Výběhy byly zabahněné, plné hnoje a močůvky. Tři koně byli v katastrofickém stavu, oslabené hříbě Joe, zamořené parazity, hodně špatně na tom byla i plnokrevná klisna Čarodějka a poník Cukřík,“ uvedla.

U nové majitelky se koním, kteří měli být odebráni pro týrání, daří lépe. Úředníci se je tu proto rozhodli ponechat, veterináři dál sledují jejich stav | Jana Ulrichová

Do azylu neodešli

Stejného názoru byli i veterináři, kteří chov Veroniky Egerové zkontrolovali a navrhli tyto tři koně odebrat. „Koně měli být přemístěni do azylu. Při kontrole ale bylo zjištěno, že se uvedení koně na místě již nenacházejí. Dle chovatelky měli být tři dny předtím prodáni chovatelce z okresu Břeclav, což doložila kupní smlouvou,“ potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer.

Není to poprvé

Nebylo to přitom poprvé, kdy tato chovatelka něco zanedbala. Veterináři u ní zjišťují nedostatky už od roku 2016. „Jednalo se o absenci přístřešků, pod který by se koně mohli schovat při nepříznivém počasí, Krajská veterinární správa opakovaně dávala podněty na porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání na obec s rozšířenou působností,“ uvedl.

Majitelka Veronika Egerová (vpravo) popřela, že by své koně týrala | Jana Ulrichová

Daří se jim líp

Koně, kteří měli být odebráni, veterináři nakonec našli a zkontrolovali u nové majitelky. Zjistili, že mají lepší krmení, mají ho dostatečné zásoby a že nová chovatelka má snahu problémy řešit. Jejich zdravotní stav budou ale dál sledovat.

Bude stíhána?

O původní majitelku zanedbaných zvířat Veroniku Egerovou se zajímá policie. „Případ prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu zanedbání péče o zvíře z nedbalosti,“ uvedla policejní mluvčí Irena Urbánková. Blesk tlapky původní majitelku koní navštívily, to, že by své koně týrala, ale odmítla. Zapřela i to, že jí měli být odebráni. „To není pravda. Máte docela špatné informace,“ prohlásila.