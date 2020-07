Nový domov vyhlíží v azylu spolku Teplické kočky v Úpořinách na Teplicku trojice kocourků Bertík, Tomík a Péťa, kterých se jejich majitel musel kvůli zdravotním potížím vzdát. Jsou to nenároční pohodáři, kteří chtějí jen klid a mazlení.

Všechny tři kocourky přijal spolek od pana Jiřího, který se ocitl v těžké životní situaci. Kvůli zhrošujícím se zdravotním problémům se musel přestěhovat ke své dceři a všechny své kočky, z nichž mnohé si předtím adoptoval, si sebou vzít nemohl. V útulku jim proto teď hledají nové domovy.

Péťa a Tomík jsou na sebe zvyklí, v útulku by proto byli rádi, kdyby do adopce odešli společně | Jana Ulrichová

Starší pán

Bertík je čistokrevný britský kocour. „Je to už starší pán, je mu 13 let. V minulosti prošel léčbou, měl problémy s ledvinami, teď už je ale v pořádku, žádné zdravotní problémy nemá,“ řekla vedoucí spolku Teplické kočky Lenka Šiková. Dodala, že je zvyklý žít v bytě. I když byl ve společnosti dalších koček, do adopce může odejít sám, na jiná zvířata není fixovaný, dobře je ale snáší.

Bertík je starší nenáročný pán | Jana Ulrichová

Jen do bytu

Podle vedoucí spolku není Bertík dominantní, je velmi hodný, hodí se proto i k dětem. „Jen bych ho už asi nepouštěla ven. Je už starý a pomalý, takže by nezvládl utéct před psem nebo jiným predátorem,“ řekla.

Vrátil se zpět

Černobílý kocour Péťa se vrátil do útulku, ze kterého byl původně adoptován. „Pan Jiří si ho adoptoval od nás. Měl tu přezdívku Elvis, protože má pejzy,“ popsala vedoucí útulku. Péťa je zhruba čtyřletý, klidný a hodný kocourek, který je zpočátku trochu bázlivý, na nové prostředí si ale rychle zvykle.

Péťa je zpočátku bojácný, rychle si ale zvykne | Jana Ulrichová

Společná adopce?

Adoptovaný z litvínovského, dnes už zaniklého spolku Jasmína, byl i třetí zrzavobílý asi pětiletý kocourek Tomík. „Má podobnou povahu jako Péťa. Zpočátku se bojí, zalézá, ale po čase se rozkouká a pak je v pohodě. Oba jsou to úžasná zvířata. Bylo by dobré, kdyby někdo adoptoval oba společně, protože jsou na sebe zvyklí,“ dodala.

Tomík je zhruba pětiletý | Jana Ulrichová

Žádné problémy

Všichni tři kocourci jsou zdraví, kastrovaní, takže by noví majitelé neměli mít s nimi žádné problémy. Zájemci o ně mohou kontaktovat Teplické kočky telefonicky na číslech 723 489 796 nebo 602 374 737 nebo písemně e-mailem info@teplickekocky.cz.