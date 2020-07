Opuštěná fenka, které teď v útulku končí karanténa, a proto už hledá nový domov, se toulala u Kakejcova na Plzeňsku. „V noci tam viděli jezdit blízko vsi auto, a pak se tam náhle objevila fenečka, kterou nikdo nehledal. Proto se domníváme, že ji tam někdo vyhodil. Podle zubů je mladá. Musela mít čerstvě štěňátka, protože měla ještě vemínko a bylo vidět, že kojila,“ řekla Andrea Kolmanová z útulku.

Helenka je mohutný kříženec rotvajlera zřejmě s německým ovčákem | Jana Ulrichová

Milá, mazlivá a už bez kil navíc

Helenka byla velmi unavená, kulhala, což ale bylo zřejmě způsobeno tím, že se dlouho toulala. Teď už je ale v dobré kondici, shodila i kila navíc, která měla. I tak je to mohutné, respekt budící zvíře, které má ale podle pracovníků útulku naprosto úžasnou povahu.

„Je milá, velice přátelská a mazlivá. Je to ideální rodinný pes. Hodí se i k dětem a ostatním zvířatům. Je mladá, zdravá, hodná a bezproblémová,“ popsala Andrea Kolmanová.

Živořila na řetězu v autě, týrali ji hladem a žízní. Najde už Blekina milující domov?

Potřebuje zahradu

Do bytu se Helenka vzhledem ke své velikosti příliš nehodí. „Ideální by byl pro ni domek se zahradou. Vyžaduje ale kontakt s lidmi. Není to pes, který by mohl být zavřený v kotci a byl by tam šťastný,“ řekla Andrea Kolmanová. Dodala, že je to chytrá, bystrá fenka, která není náročná na pohyb. Nepotřebuje žádnou intenzívní sportovní zátěž, stačí jí kratší procházky, při kterých ráda pozoruje své okolí.

Helenka je velmi mazlivá, vděčná za každé pohlazení | Jana Ulrichová

Rodinný mazlík

„Je to opravdu rodinný mazlík, moc jí přejeme nový domov,“ řekla. Zájemci o ni mohou kontaktovat útulek e-mailem na adrese storge2011@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723 598 853.