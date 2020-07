Britu její majitelé opustili. Nechali ji u prázdného domu, ze kterého se odstěhovali. V útulku zjistili, že má velmi vážné zažívací potíže, kvůli kterým trpí urputnými průjmy. Potřebuje proto speciální, finančně nákladnou dietu, na které bude muset být už napořád, a také enzymy na trávení. Díky tomu už konečně přibrala, což pracovníky útulky velmi těší.

Na trápení, které jí způsobili bývalí majitelé, už fenka zapomněla | Jana Ulrichová

Díky za pomoc

Brita váží už 26 kilogramů. „Přitom když k nám přišla, měla necelých17 kilo,“ řekla pracovnice útulku Jana Kymrová. Dodala, že poté, co Blesk tlapky Britin příběh zveřejnily, se strhla doslova lavina. „Ozvalo se strašně moc lidí, kteří chtěli Britunce pomoci. Posílali jí krmení, konzervy, někteří se na ni přijeli dokonce osobně podívat a pomazlit ji, což bylo úžasné pro ni i pro nás. Bylo to solidární, bylo to velmi milé, chci za to všem poděkovat,“ řekla dojatě.

Britu opustili, málem zemřela hlady. Hubená fenka s potížemi hledá opravdový domov

Drahá dieta

Brita je už připravena k adopci. Podle pracovnic útulku je to úžasná, přátelská, veselá a velmi temperamentní fenka, která ale není pro každého. Ten, kdo jí bude chtít poskytnout nový domov, musí počítat s jejím handicapem, kterou je doživotní porucha trávení tuků a proteinů a s tím související nadměrné vyprazdňování, kvůli kterému se nehodí do bytu. „Nového majitele bude stát měsíčně tři až čtyři tisíce korun, protože dieta a enzymy na trávení jsou nutné k tomu, aby vypadala pěkně a aby opět nezhubla a neztrácela srst,“ dodala majitelka útulku Miluše Maskulanisová.

Brita je velmi mazlivá, lásku umí oplácet | Jana Ulrichová

Najde domov?

Brita je dobrý hlídač, není ale útočivá. Nejlépe by jí bylo v rodinném domě se zahradou. Vzhledem k jejímu temperamentu by se hodila spíše ke sportovně založené rodině, může být i s dětmi. Zájemci o ni mohou Psí domov v Řepnici kontaktovat telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail: marek.maskulanis@seznam.cz.