Podle sousedů má svérázná milovnice ve svém domě plném špíny, zápachu a nepořádku asi dvacet dospělých psů a osm štěňat. Veterinárním inspektorům, které ale do domu nepustila, jich během kontroly ukázala na dvorku jen dvanáct. „U pěti psů bylo zjištěno porušení veterinárního zákona, to bude řešit veterinární správa. Šlo o to, že buď bylo očkování propadlé, nebo chyběl čip,“ řekl Marek Svoboda z Krajské veterinární správy v Plzni.

Marek Svoboda z Krajské veterinární správy v Plzni potvrdil, že navrhli odběr osmi psů kvůli týrání. | Kateřina Lang

Je to týrání

„U všech dvanácti psů jsme zjistili nevhodné a stísněné podmínky chovu. U osmi psů se jednalo o opakované týrání, na obec s rozšířenou působností byl proto podán návrh na jejich odebrání a umístění do náhradní péče," dodal Svoboda s tím, že tachovský odbor životního prostředí už k odběru podniká potřebné kroky. Znamená to, že zvířata poputují buď do útulku, nebo k jinému chovateli.

Není to poprvé

Úřady přitom už před dvěma lety Štěpánce Bartoníčkové 22 psů různých ras ze stejných důvodů odebraly. Většina z nich tehdy skončila v tachovském útulku U Šmudliny. Jeho provozovatelka Gabriela Jägerová je ochotna pomoci i nyní. „Pokud se na nás úřady opět obrátí, jsme ochotni psy ze Starého Sedliště přijmout, a to zadarmo,“ řekla.

Psy vydá

S odchodem části svých psů, které podle svých slov zachránila, je už Štěpánka Bartoníčková smířená. I když si nepřipouští, že něco dělá špatně, je ochotna se jich vzdát. „Dám je, do dobrých rukou určitě jo. Ne všechny, nechtěla bych všechny, ale nějaké určitě jo,“ řekla.

Množit už nebude

Část psů by si ale Štěpánka Bartoníčková podle svých slov chtěla ponechat. „Tady jsou lidé špatní. Útočí na mě, že je týrám a mlátím,“ posteskla si Blesk tlapkám. Dodala, že další zvířata už si pořizovat a množit je nebude. „Tady to nemá cenu. Chci odsud odejít,“ dodala.