Na šokující jednání majitele zvířat Milana Konckého (64) upozornil jeho soused. Ten se domníval, že kozlík byl psům záměrně předhozen a majitel se s nimi pak o žalostně naříkající zvíře přetahoval.

Z videa je jasně patrné, že se Milan Koncký o naříkajícího kozlíka se psy přetahoval. | Petr Pavelek

Chyboval kozel?

To ale Milan Koncký odmítl. Blesk tlapkám řekl, že mu kozlík utekl. „Psi, které jsem měl na vodítku, ho začali škubat. Byl to mladý kozlík, půl roku starý, byl ještě hloupý, psy do té doby neviděl. Ale já jsem ho zachránil,“ prohlásil. Podle veterinářů, kteří Milana Konckého sledují už delší dobu, šlo ale jednoznačně o týrání.

Krysy a kozy ve tmě

A nebyl to zdaleka jeho první prohřešek. Už dříve u něj při kontrolách zjistili řadu nedostatků. Pozemek u domu v Petřvaldu se hemžil krysami, slepice si tam vykračovaly mezi nimi, což také zachytil soused na video a veterinární inspektoři pak viděli na vlastní oči. Zvířata choval v nevhodných podmínkách, v nepořádku a nečistotě, kozy měl navíc zavřené v naprosté tmě.

Milan Koncký tvrdil, že šlo o náhodu. | Michal Charbulák

Ještě nerozhodli