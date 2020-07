Když se slečna Milena hříběte jménem Jasper Piškot ujala, nevypadalo vůbec dobře. Z veterinární zprávy, kterou mají Blesk tlapky k dispozici, vyplývá, že koník ležel, vstát mohl jen s dopomocí. Byl velmi zesláblý, měl matnou srst a po celém těle mokvající rány. Největší ránu o velikosti 10 x 15 centimetrů měl na noze, kterou měl oteklou a odlehčoval ji.

V takovém stavu byl Jasper, když se ho slečna Milena ujala | Milena Smištíková

Podezření veterinářky

Koník byl navíc plný parazitů. „Dle mého posouzení došlo u předchozího majitele k vážnému dlouhodobému zanedbání péče o zvíře. Vzhledem k jeho původnímu celkovému zdravotnímu stavu lze vyslovit silní podezření na týrání,“ uvedla v závěru zprávy veterinářka Věra Štěpánová.

V takovém stavu byl Jasper, když se ho slečna Milena ujala | Milena Smištíková

Ve dne v noci

Slečna Milena, která si zubožené hříbě vzala z lítosti, se okamžitě pustila do jeho léčby. „Myslím si, že by jinak pošlo. Už po dvanácti dnech u nás vypadalo mnohem lépe. Starali jsme se o něj ve dne v noci každé tři až čtyři hodiny,“ řekla. Rány, které původní majitelka zdůvodňovala alergickou reakcí na třezalku v seně, ošetřovala mastmi a antibiotiky. Nikdo příliš nedoufal, že koník přežije. „Ani já tomu nevěřila, ale zabojoval a dal to. Jsem šťastná,“ dodala.

Týrané koně těsně před odebráním „uklidila“. Po „chovatelce“ jdou veterináři i policie

Trvalé následky

Nyní má koník, který už dva měsíce žije spokojeně ve výběhu s klisnou slečny Mileny, zahojenou i největší ránu na noze. Následky už ale bude mít napořád. „Bude na ni kulhat, nebude se na něm moc jezdit. Pryč bych ho ale nikdy nedala, bude žít u nás jako náš společník,“ řekla.

Slečna Milena Jaspera zachránila | Jana Ulrichová

Případ má policie

O původní majitelku Jaspera Veroniku Egerovou se zajímají nejen veterináři, kteří jí pro týrání navrhli tři koně odebrat, ale i policisté. Ti ji prověřují kvůli zanedbání péče o zvíře z nedbalosti. Jdou po ní i úředníci olomouckého magistrátu, protože přístřešky a ohrady pro koně má postavené načerno.