Vyšinutý tyran (24) ze Sezemic na Pardubicku o víkendu vyhrožoval své partnerce, že podřeže a vyhodí z okna jejich teprve sedmitýdenní holčičku. Nepomohly tři hodiny vyjednávání, dlouhé chvíle hrůzy ukončila až zásahová jednotka. Co vede ženy k tomu, že zůstávají v destruktivním vztahu s násilníky? Odpovídá psycholog Jan Kulhánek a advokátka Lucie Hrdá nabízí nešťastné mamince pomoc!

Matka holčičky přiznala, že ji partner, který byl údajně už dvakrát ve vězení, napadal a surově mlátil. Vše vyvrcholilo osudnou sobotní nocí, kdy si opilý otec vzal jako rukojmí dítě a vyžadoval návrat partnerky domů.

Pomoc advokátky zdarma!

Blesk.cz na případ upozornil JUDr. Lucii Hrdou, která se specializuje přímo na případy domácího násilí. „Pro oběti domácího násilí je velmi složité opustit agresora, protože jsou na něm velmi často závislé, a to nejen ekonomicky, ale i psychicky,“ vysvětluje Hrdá.

V dlouhodobém násilném vztahu dochází podle ní k potlačení osobnosti oběti a také k minimalizaci jejích základních ochranných pudů, včetně pudů mateřských a pudu sebezáchovy. „Oběť si klade za vinu špatné chování pachatele, neví, kam a jak by mohla odejít, bojí se cokoliv udělat, protože bude následovat trest,“ dodává Hrdá, která v tomto případě nabízí svou pomoc mamince zdarma.

Psycholog: Důvodů je několik

Proč zůstávají týrané ženy ve vztazích s tyranem, který se neštítí ničeho? Podle Jana Kulhánka z Psychoterapie Anděl jde o hlubší problém, který má několik základních důvodů.

„Jeden důvod je, že ta žena si sama zažila v dětství nějakou formu týrání a pak má tendenci se dostávat do vztahů, kde ona sama je týraná. Ona vlastně opakuje svoji historii. Byla oběť v dětství a stává se jí i v dospělosti,“ vysvětlil psycholog jeden z důvodů takového chování.

Pocit viny

Další důvod je podle odborníka ten, že některé ženy mají sklon cítit se provinile za řadu věcí, a tak mají pocit, že si svou situaci nějak zaslouží. „Že si zkrátka nezaslouží mít klidný, dobrý život, ale že aby se měly dobře, tak to musí být vykoupené nějakým utrpením,“ popisuje Kulhánek.

Policie vyvádí muže v poutech a zaslepeného brýlemi. Vyjednávání trvalo 3 hodiny. | Policie ČR

Závislý vztah

Další skupinou, která se ale může prolínat i s předchozíma dvěma, jsou závislé vztahy. „Ženy, které mají sklon k závislostem různého typu, tak mají i sklony k tomu mít závislý vztah. Mají pocit, že bez toho muže nemůžou žít, jsou schopny mu všechno odpustit. Stačí, aby na ni byl hodný jeden den a už zase je to pro ni argument, proč s ním zůstat. Ty ženy jsou v tom vztahu, i když ví, že jim to ubližuje,“ vysvětluje psycholog s tím, že stejně jako u každé jiné závislosti i tady platí, že je z takového vztahu těžké vystoupit nebo se od něj oprostit.

Pozdní vystřízlivění

Jan Kulhánek také upozorňuje, že žena obvykle prohlédne, až když už je příliš pozdě. „Je to bezohledné i vůči dítěti, ale ta žena to takhle nevnímá. Většinou jí to dojde, až když je z toho vztahu venku, a potom přichází samozřejmě dost velké deprese. Uvědomuje si, že zničila život nejen sobě, ale i těm dětem,“ dodává Kulhánek.

Týrané si myslí, že je to normální

Jeho slova potvrzuje i psycholožka Lenka Čadová, kterou Blesk.cz také oslovil. „Je tam nějaká provázanost a závislost těch partnerů na sobě. Běžný profil takových tyranů tvoří manipulativní nezralá osobnost, často závislá na omamných látkách. Zajímavý bývá i profil týraných žen. Také bývají nezralé a neschopné vyhodnotit situaci, do jaké míry může být partner nebezpečný,“ soudí Lenka Čadová. Dva mrtví (†23 a †24) po střelbě v Prostějově: Policie popsala krvavé drama! Dívka zemřela první

Podle psycholožky bývá potřeba, aby týrané ženě někdo řekl, že už je to za hranou. „Protože když ty ženy v tom nějakou dobu žijí, tak už často nemají na svou situaci zdravý pohled. Zvyknou si na ni a přijde jim normální,“ vysvětluje Čadová.

Odbornice také upozornila na další fakt, a sice že nešťastné matky k tomu bohužel velmi často vede i neuspokojivá životní situace. „Ty ženy jsou v životě samy, nemají oporu. Často muž, který jim ubližuje, představuje v tom jejich životě aspoň do určité míry virtuální zázemí. Také to ještě bývá umocněno tím, že s tím mužem mají dítě,“ popsala Čadová.

Podle ní je klíčové obrátit se na organizace, které nabídnou adekvátní podporu a pomoc. „A důležitá je samozřejmě i všímavost okolí,“ dodává Lenka Čadová.

První pomocí je podle advokátky Lucie Hrdé samozřejmě linka 158 při akutním ohrožení, dále pak organizace pomáhající obětem domácího násilí a krizové linky pomoci. „Málokdo také ví, že oběti těžkého domácího násilí a zejména děti mají nárok na zastupování advokátem na náklady státu v trestním řízení,“ uzavírá Hrdá.

