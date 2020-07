Dědeček Radek, syn Martin a vnuk Radeček byli nalezeni na hladině rybníka v pondělí večer bez známek života. Podle informací serveru iDNES.cz je na vině zřejmě probíjející čerpadlo. Své pozůstalé oplakává babička Vlasta K., kterou teď čekají bezesné noci a prázdné dny.

Čas to spraví, ale...

„Je to opravdu tragédie, na kterou neexistuje obecně platný způsob, jak se s ní vyrovnat. V první chvíli pozůstalým nejvíce pomůže pomoc nejbližších, kteří tu rodinu dobře znají,“ řekl pro Blesk.cz psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Zármutek ale ani tak nemusí odeznít. „Se ztrátou blízkých, a zvláště pak mladší generace, se vyrovnáváme dlouhodobě. Někdy trvá dlouho, než přestaneme mít akutní zármutek, než se vrátíme do normálního života. Čas to trochu spraví, ale nemusí to také spravit nikdy. Je to běh na dlouhou trať,“ vysvětluje odborník s tím, že klíčová je v tuto chvíli pomoc nejbližší rodiny a také krizová intervence u odborníků.

Podpora na facebooku

Manželka a babička obětí Vlasta K. se se svým trápením svěřila na sociální síti, kde se setkala s obrovskou podporou známých i úplně cizích lidí. I takové sdílení trápení může podle psychologa pomoci. „Paní dostane velkou podporu, ale tahle forma pomoci je už hodně individuální. Ne každý bude volit tenhle způsob, jsou lidé, kteří o tom potřebují mluvit, a lidé, kteří to nechávají uzavřené v sobě. Ale obecně je spíše dobré, pokud máme s kým sdílet zármutek,“ soudí Kulhánek.

Dnes vaří děda...

Tragédie má dopad i na okolí, které nešťastnou událost sleduje. Vždyť ještě v pondělí nic nenasvědčovalo tomu, co se ve večerních hodinách odehraje. Radek K. pro svá vnoučata uvařil oběd, kterým se pochlubil na sociální síti. „Dnes vaří děda - kotlety na šlehačce, mám tři smráďata na krku,“ psal v pondělí pyšný dědeček. A nyní je vše jinak...

„Ta tragédie je zprávou i pro nás, kteří případ sledujeme. Připomíná, že pokud to jenom trochu jde, nemáme odkládat věci, nemáme plánovat život až na někdy do budoucna, ale máme se snažit žít přítomností, víc si vážit toho, co máme, a vědět, že ten důležitý čas nepřijde, ale že je právě teď," uzavírá Kulhánek.