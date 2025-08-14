Řidička si v Českém Krumlově odběhla a... Její auto prorazilo výlohu
Zcela bizarní nehodu řešili jihočeští policisté v Českém Krumlově. Řidička si v ulici Latrán odskočila od svého nastartovaného auta, to se rázem rozjelo! Špatně zabrzděné auto prorazilo výlohu jednoho z obchodů. Škoda jde do statisíců.
K nehodě došlo v pondělí 11.8. v dopoledních hodinách. Osobní auto značky Volkswagen narazilo do výlohy obchodu se suvenýry.
„Pravděpodobnou příčinou dopravní nehody, která se naštěstí obešla bez zranění, bylo špatně zabrzděné vozidlo. To se následně samovolně rozjelo a sjelo ulicí Latrán, kde narazilo do výlohy. Padesátiletá řidička vozidla se následně na místě podrobila dechové zkoušce na alkohol, která vyšla s negativním výsledkem,“ napsal na webu policie mluvčí Miroslav Šupík.
Celková škoda byla předběžně vyčíslena na nejméně 350 tisíc korun. „Jelikož nedošlo k žádnému zranění, mohli policisté událost vyřešit s řidičkou v příkazním řízení uložením blokové pokuty,“ dodal mluvčí.
Policie apeluje na všechny řidiče, aby věnovali pozornost i zdánlivě banálním činnostem. „Po zaparkování vozidlo vždy zajistěte proti pohybu ruční brzdou. V případě, kdy parkujete ve svahu, natočte kola k obrubníku nebo svahu tak, aby v případě pohybu vozidla došlo k jeho okamžitému zastavení,“ napsal Šupík nakonec.
