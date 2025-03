Ve čtvrtek večer jela řidička k Husovickému tunelu v Brně. Na rovném úseku těsně před ním dostala smyk a havarovala do jeho portálu. „Ručička tachometru se zasekla na hodnotě značně přesahující rychlost 100 kilometrů v hodině,“ řekl mluvčí policie Pavel Šváb.



Video Video se připravuje ... Mladá a opilá řidička havarovala před Husovickým tunelem v Brně. Policie ČR

Velkým štěstím přitom podle policie bylo, že mladá žena cestovala sama.upozornil mluvčí policie.

Mladá řidička rozhodně nebyla střízlivá. „Při první dechové zkoušce nadýchala 0,9 promile alkoholu, další již nebyla schopná,“ zdůraznil Šváb. Odběr krve tak určí, kolik alkoholu přesně v sobě měla.



Fotogalerie 8 fotografií Mladá řidička jela k Husovickému tunelu evidentně příliš rychle. Autor: Policie ČR

Jestliže by hladina alkoholu zůstala do jedné promile, hrozila by jí maximálně pokuta 25 tisíc korun, 6 bodů do karty řidiče a odebrání řidičáku až na 1,5 roku.