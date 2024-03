Hned několik dopravních předpisů porušil řidič, který se v Brně vydal do Husovického tunelu. Problém spočíval v tom, že z Merhautovy ulice vjel do protisměru a svou hazardní jízdou ohrozil osádky ostatních vozidel i sám sebe.

Strážníci reagovali na četné telefonáty na linku 156 okamžitým výjezdem, echo předali i republikovým kolegů. Auto ale už v tunelu nenašli.

Událost však podrobně zaznamenaly městské kamery včetně registrační značky vozidla. „Ze záběrů je patrné, že osoba sedící za volantem vjela do tunelu jízdním pruhem určeným pro výjezd. Řidič tedy evidentně nerespektoval zákazovou značku,“ řekla mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

Kamery zachytily, jak řidič na chvíli zastavil, když kolem něj ale zrovna neprojíždělo žádné auto, namířil si to přímo do tunelu do protisměru a navíc bez zapnutých výstražných světel. Protijedoucí řidiči naštěstí stihli včas reagovat a nedošlo ke srážce.

Zmatený šofér jel v Husovickém tunelu v protisměru Městská policie Brno

V tunelu se dokonce otáčel

Tím ale výčet prohřešků nekončí. Řidič zakrátko pochopil, že tudy cesta skutečně nevede, a zastavil. Jakmile provoz zeslábl, provedl další nebezpečný a taktéž zakázaný manévr. Začal se totiž v tunelu otáčet! Ve chvíli, kdy se mu to podařilo, pak obratem z místa odjel.