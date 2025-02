Řidič před školou v Ústí smetl policistku Andreu: Jel na nákup! Sražená žena promluvila

K nehodě ve Všebořicích došlo v první polovině ledna. Řidič modrého auta se stříbrnými poklicemi projíždělo Všebořickou ulicí na počátku ledna ve směru od centra Ústí na Teplice. Andrea P. tu v místě zastavovala provoz – v reflexní vestě a se svítícím terčem v ruce musela být vidět... Řidič ji srazil a ujel!

Video Řidič srazil strážnici před školou a ujel, policie pátrá. - PČR Video se připravuje ...

„Chtěla jsem skočit, ale to bylo tak rychlý, že to prostě nešlo. Pak už kolem mě všichni běhali...Tak jsem se odkutálela, protože jsem se bála, že mě to auto přejede,“ řekla televizi Nova po téměř měsíci od incidentu sražená policistka. Zraněnou ženu lékaři operovali v ústecké nemocnici.

Řidič ji podle svých slov neviděl, byla prý tma. Mířil zrovna na nákup do nedalekého supermarketu. Policistům se navíc po nehodě nepřihlásil, bál se prý trestu. Kriminalisté ho i tak po několika dnech vypátrali.

„Pro mě je to takový srabácký... stát se to může, ale měl týden nato se přihlásit,“ dodala Andrea. Vyšetřování se podle policie blíží ke konci. Řidiči v případě viny hrozí až 5 let za mřížemi.