Řeku v Litomyšli zaplavili mrtví potkani: Nafouklá těla přenáší infekce
Potkani, kam se podíváš! Malebné město Litomyšl už týdny sužuje velký problém. V řece Loučná plavou hromady mrtvých potkanů. Jak Blesku potvrdil starosta města Daniel Brýdl, k žádné deratizaci přitom nedošlo. Záhada má hned několik možných vysvětlení.
Desítky mrtvých potkanů ve městě se světovým renomé. V Litomyšli místní bojují se záplavou mrtvých hlodavců už dva týdny.
„Myslíme si, že to je z nedávného přívalového deště, kdy vysoce stoupla hladina řeky Loučná a následně došlo k vyplavení hnízda,“ řekl Blesku starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Jiné vysvětlení pro vzniklou situaci radnice nemá. Starosta navíc popřel, že by k úhynu hlodavců došlo vlivem deratizace. „Město nařizuje deratizaci pravidelně na jaře a na podzim,“ dodal.
Podle některých místních ale město nedělalo deratizaci už řadu let. „Když jsme si stěžovali, dostali jsme pár sáčků s jedem,“ prozradila redakci jedna z obyvatelek města. Jak k případu dodala televize Nova, v úvahu tedy přichází možnost, že hlodavce na svých pozemcích hubili soukromníci.
O mrtvých zvířatech už ví i státní podnik Povodí Labe. „Nález takového množství hlodavců je raritou a poprvé se stalo, že nás na takovou situaci upozornilo město,“ uvedla mluvčí Jana Popelková. Podnik se v tuto chvíli snaží těla z řeky vyklidit. Mršiny mohou v řece přenášet řadu infekcí. „Budeme nadále dělat kontroly,“ dodala mluvčí nakonec.
