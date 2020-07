Drama se odehrálo v sobotu večer v Sezemicích na Pardubicku. Opilý muž (24) tu z druhého patra domu hrozil, že podřeže a vyhodí z okna svou sedmitýdenní dcerku! Maminka dítěte jen zoufale přihlížela. Otec dítěte byl podle jejích slov násilník a týral i ji. Teď mu hrozí 12 let. Soud ho v úterý umístil do vazby.

Strašlivou podívanou sledovali lidé v ulici společně s policisty, kteří v osm večer přijeli s mužem vyjednávat a přesvědčit jej, aby miminku neubližoval. Před domem s nimi stála i matka kojence. Musela být k smrti vyděšená, když slyšela výhrůžky a viděla, jak se muž s plačícím dítětem v náručí několikrát vyklonil z okna, a jednou dokonce vrávoral na parapetu.

Mlátil i mě, vylíčila matka

Maminka nebohého dítěte promluvila pro CNN Prima News. Údajně odešla na koupaliště a nechala dítě na hlídání partnerovi, ten se ovšem opil a výhrůžkami přítelkyni nutil, aby se vrátila domů. „Jestli nepřijedu domů, tak že ji zabije. No a to už začal křičet i tady, že ji zabije, držel jí nůž u pusy,“ prozradila matka.

„Já jsem byla tady s policisty, abych jim byla k dispozici. On dřív napadal i mě, mlátil mě, vyhrožoval mi,“ dodala.

Jak uvedla CNN Prima News, můž měl mít problémy se zákonem už v minulosti. „Byl dvakrát ve vězení,“ prozradil televizi svědek incidentu.

Video Zvukový záznam vyjednávání s mužem, který u Pardubic hrozil vyhozením kojence z okna. - Policie ČR

Házel nádobí a nože

„Takže vám to říkám naposledy. Buďto půjde matka nahoru, zakouříme si tady v okně a všechno bude v pořádku, nebo to smradlavý uječený dítě podřežu a hodím ho dolů. Máte na to zkur… posledních pět minut,“ blábolil opilý šílenec.

Během vyhrožování házel z okna na policejní vyjednavačku nádobí a nože a poléval ji vínem. „Napětí a strach o miminko by se mezi přítomnými daly doslova krájet,“ popsala policejní mluvčí Markéta Janovská atmosféru při vyjednávání, které po více než třech hodinách nakonec ukončil v jedenáct v noci zákrok zásahové jednotky.

Video Policista vynáší plačící miminko z domu a předává ho záchranářům - Policie ČR

„Vstoupila do bytu a muže zadržela. Ze dveří domu vyšel policista s plačícím kojencem, kterého si hned převzali zdravotníci,“ uvedla Janovská. Zatčený otec měl v dechu přes 1,5 promile alkoholu. Policie včera otce kojence obvinila z trestných činů braní rukojmí a násilí proti úřední osobě, za které může být potrestán až 12 lety odnětí svobody. Soud v úterý rozhodoval o vzetí muže do vazby. Nakonec ho do ní umístil.