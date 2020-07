Celá kauza začala v lednu 2018. Terezu tehdy zadrželi na mezinárodním letišti v Láhauru s kufrem plným heroinu, s nímž údajně mířila do zahraničí. Žena si od soudu odnesla trest odnětí svobody na osm let a osm měsíců. Odvolala se sice, soud se však dosud jejím případem ani nezačal zabývat.

Svou roli v tom hraje už tak pomalý pákistánský soudní systém a také probíhající koronavirová krize, která na jistý čas bez nadsázky zastavila život ve většině zemí. Pákistán není výjimka.

Minulý týden se zoufalá Češka podle pákistánského novináře Alího Aršáda dopisem obrátila dokonce na prezidenta. Navíc nedávno vyměnila právního zástupce. Jejím novým advokátem se stal Saif ul Malúk.

Podle zmíněného zdroje ho Tereza ihned urgovala dopisem, aby začal jednat. Údajně ho prosila, ať hned něco podnikne a ať si o jejím případu promluví s předsedou tamního Nejvyššího soudu, s nímž se údajně zná. Tereza si v dopise měla také postěžovat, že je na cele obrovské horko a její tělo je pokryto alergiemi.

Aršád sdělil Blesku, že Tereza píše rovněž o tom, jak jsou všechny ženy ve vězení znepokojeny tím, že ještě nemají nová data odvolacích řízení. Soudce prý navštívil věznici koncem května u příležitosti muslimského Svátku přerušení půstu. Od té doby však prý odsouzené nemají o svých odvolacích řízeních žádné zprávy.

Petříček: Případ monitorujeme

K Terezině případu se pro Blesk Zprávy vyjádřil také ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „V případě občanky, která je v tuto chvíli vězněná v Pákistánu, žádný nový vývoj nenastal. Samozřejmě jí poskytujeme i nadále konzulární pomoc a zajišťujeme to, co bychom zajišťovali pro každého českého občana, který by se dostal v zahraničí do problémů. Nemám ani informace, že by nastala nějaká změna v odvolacím řízení,“ řekl.

