Koronavirus každý den ovlivňuje životy téměř každého člověka na Zemi. Výjimkou nejsou ani vězni ve vzdáleném Pákistánu. Na nové podmínky si musí zvykat i Češka Tereza Hlůšková zavřená v láhaurské věznici za pašování heroinu. Tereza stále čeká na začátek odvolacího soudu, a jak se zdá, mohla by se v blízké budoucnosti dočkat.

Podle informací pákistánského novináře Alího Aršáda odvolací soud od 23. března v soudních síních fyzicky řeší jen ty nejdůležitější případy. Nyní ale vyšlo nařízení, podle kterého by se mohly dostat na řadu i ostatní kauzy. Soud by dokonce mohl v případech i vynést rozsudek, ovšem s jedním háčkem. Bylo by to od stolu.

„Právníci mohou soudu z domova zaslat své podklady a obhajobu, soud pak vynese rozsudek,“ vysvětlil netradiční řešení pákistánské justice Alí Aršád. Rozhodnutí vynášet rozsudky na dálku na základě podkladů by mělo trochu zrychlit pákistánskou justici, která byla velmi pomalá, ještě než začal řádit koronavirus.

Pandemie se týká také další vládní nařízení. V Pákistánu totiž, podobně jako jinde ve světě, platí zákaz návštěv. Vězni ale mohou nově pravidelně telefonovat domů! „Tereza může mluvit s tatínkem a dalšími příbuznými. Vězni mohou domů volat až třikrát týdně,“ popsal Aršád.

Jenže ne všechno je růžové. Kvůli probíhající pandemii je Terezino vězení prakticky uzavřené – nikdo se nedostane ven a nikdo ani dovnitř.

Omezení se týká také dodávek jídla, vězni mají nově k dispozici pouze vězeňskou stravu. Tereza si ale zvykla na luxusní servis, kdy si nechávala snídaně dovážet zvenku. „Vězeňská snídaně jí nechutnala,“ sdělil Aršád Blesku. Tereza má tak nyní na výběr dvě možnosti.

Buď snídat vězeňskou stravu, nebo první jídlo dne prostě vynechat. Mladá Češka si podle Aršáda vybrala právě druhou možnost. „Tereza se neobtěžovala dostavit se ke snídani,“ doplnil novinář s tím, že Tereza je z nastalé situace velmi rozrušená.

Pákistánští celníci zadrželi Terezu Hlůškovou 10. ledna 2018 na letišti v Láhauru. V jejím kufru našli bezmála devět kilogramů heroinu. Ačkoliv Tereza od začátku tvrdí, že je nevinná, loni v březnu vyfasovala osm let a osm měsíců odnětí svobody. Rozsudek je nepravomocný.