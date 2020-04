Ve středu měl sedmatřicetiletý muž zamířit k olomoucké čtvrti Chválkovice s otřesným úmyslem: vraždit! Svou oběť si podle policie nejspíš vybral náhodně. Stala se jí teprve jednapadesátiletá cyklistka, která jela za svým známým. Recidivista, v lednu propuštěný z vězení za majetkovou činnost, ženu brutálně napadl a pak zavraždil. Brutální vražda u Olomouce: Bezdomovec vzal na cyklistku sekeru! V lednu ho pustili z vězení

Policie ze začátku pracovala s informací, že se žena ztratila. Později se ale nalezlo ženino kolo. „Spustila se pátrací akce v okolí jízdního kola, a to i s využitím psovodů. Po krátké chvíli zhruba 500 metrů od kola našla policie tělo ženy, která již byla mrtvá. Po prvotním ohledání bylo zřejmé, že došlo k surovému útoku na tuto ženu,“ uvedl náměstek ředitele pro SKPV v Olomoucí Radovan Vojta. Policie neuvedla, jak měl muž svůj čin spáchat. Podle FTV Prima použil sekeru.

Kriminalisté takřka okamžitě sestavili speciální vyšetřovací tým, který čítal 50 kriminalistů. Podezřelého se jim podařilo dostihnout už za 36 hodin. Zadržení provedla s velikou razancí Zásahová jednotka Moravskoslezského kraje.

Zabil mi kamarádku!

Otřesný čin zasáhl všechny, kdo ženu znali. „Zabil mi kamarádku, h*jzl,“ napsala na facebooku jedna uživatelka. Podle ní to byla skvělá žena a hlavně sportovkyně. „Vůbec to nedokážu pochopit, byla sluníčko,“ popsala své pocity.

Situace je pro ní o to horší, že se spolu znaly, byly na plese, zavražděná k ní chodila do práce. „Hodně jsme se kamarádily," napsala.

Pomocnou ruku přiložili i hasiči z Olomouce – Chválkovic. „Je to strašné, co se stalo v blízkosti naší zbrojnice. Už ve čtvrtek ráno nás kontaktovali kriminalisté k poskytnutí záznamů z bezpečnostních kamer k dalšímu vytěžování důkazů,“ napsali na facebooku.

Hrozí mu doživotí