Zpět

na

Dlouhých 18 let za mřížemi má strávit Vojtěch Blatný (55) z Kobylí na Břeclavsku. Je to trest za to, že v domě při příchodu exekutorů pustil plyn a hrozil, že jej vyhodí do vzduchu. Manželka Hana (53), která mu pomáhala, si odsedí čtyři roky. Vrchní soud v Olomouci totiž ve čtvrtek potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně.